Google y Lenovo presentaron las primeras gafas de realidad virtual (VR) independientes, pertenecientes a la plataforma Daydream en enero y hasta ahora es que están disponibles.

Estas gafas de VR son importantes porque no necesitan de un celular como generalmente lo ha hecho Daydream a la fecha, ni tampoco de una computadora externa conectada a través de cables o conexión inalámbrica. Asimismo, las gafas no requieren de sensores externos: todo lo que necesitas está en las mismas gafas.

Estas gafas permiten que los usuarios sean los primeros en experimentar el potencial de la experiencia virtual de WorldSense (más movimientos que solo girar la cabeza -- gracias a sus cámaras externas). Las gafas Lenovo Mirage Solo ofrecen más flexibilidad que las gafas Google Daydream View para poder moverte con libertad.

Las gafas, sin embargo, tienen el mismo control que de cierta manera pareciera que limita en ocasiones su potencial, haciendo que la inmersión no sea la más óptima.

Sin embargo, la calidad de las imágenes son buenas, las gafas son muy cómodas y reconocen bien el movimiento de tu cabeza.

Además, gracias a sus cámaras exteriores, las Lenovo Mirage Solo ofrecen un movimiento más amplio que las otras gafas independientes del mercado, como las Oculus Go.

Asimismo y diferente a las Oculus Go, las gafas de Lenovo y Google tienen una ranura para tarjeta microSD que permiten expandir el almacenamiento.

Sin embargo, las gafas no cuentan con un sistema de sonido integrado como las Oculus Go, aunque tiene también un conector de audífonos y también permite conectar audífonos inalámbricos vía Bluetooth.

La gafas Lenovo Mirage Solo se cargan a través de USB-C y la empresa asegura que su batería puede durar hasta siete horas con una sola carga.

Como parte del nuevo ecosistema de Lenovo que está trabajando de cerca con Google, la empresa también lanzó la Mirage Camera y se prepara para el lanzamiento de la bocina inteligente con pantalla Lenovo Smart Display.

Precio y disponibilidad

Las Lenovo Mirage Solo están disponibles con un precio deUS$399.

Lenovo Mirage Solo: Características y especificaciones

Procesador: Snapdragon 835



RAM: 4GB



Almacenamiento: 64GB UFD



Ranura para tarjeta microSD: Sí



Sonido: Android N Pro Audio



Batería: 4,000mAh



Pantalla: 5.5 pulgadas

Resolución: 2,560x1,440 pixeles (75Hz)



Movimiento: Seguimiento de seis grados de libertad



Movimiento del control: Seguimiento de tres grados de libertad



Conectividad: Wi-Fi 802.11n (2x2) MIMO, Bluetooth 5.0



Tamaño: 204.01x269.5x179.86mm

Micrófonos: Dos

USB: Uno, USB-C

Conector de audífonos: 3.5mm (tradicional)

Peso: 645 gramos o 1.42 gramos



Sistema operativo: DayDream OS



Primera impresión

Las Lenovo Mirage Solo son unas gafas de realidad virtual independientes que ofrecen una buena experiencia.

Sin embargo, no son tan compactas como me gustaría para poderlas llevar a más partes, no hay muchos apps que le saquen total provecho a la monitorización de movimiento que ofrecen sus cámaras traseras y su control básico no ayuda a sumergirte tan bien en VR como lo permiten otros sistemas como Oculus Rift -- un sistema más avanzado que se conecta a una computadora.

Asimismo, su precio de US$399 es más elevado que el precio de las Oculus Go, que cuestan US$199, ofrecen una experiencia similar (sin monitorización de movimiento avanzado) y son más fáciles de llevar a todas partes.

Las gafas Lenovo Mirage Solo parecen ir en la dirección correcta, pero aún le falta a la realidad virtual demostrar que es un segmento necesario y deseado entre los consumidores.