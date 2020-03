Lego Super Mario: Un videojuego de ladrillitos Lego que cobra vida

Lego

Durante años, Nintendo ha estado trabajando para llevar sus juegos fuera de las pantallas y en entornos del mundo real. Esto se ha traducido en juguetes Amiibo y en kits de cartón plegables Labo, así como en parques temáticos. La próxima línea de juguetes Super Mario, una colaboración de Lego y Nintendo, luce exactamente como podrías esperar: una fusión entre juegos y ladrillitos Lego.

Si bien Lego ha realizado sus propios proyectos habilitados por la tecnología a lo largo de los años –kits de robótica, proyectos conectados a videojuegos como Lego Dimensions y kits conectados a teléfonos habilitados para realidad aumentada (AR)– parece que Lego Super Mario es diferente a todo eso.

Vi el video de Lego Super Mario por primera vez y pensé: esto parece una idea de juego de mesa de los 80 que nunca se concretó. Las piezas dan vueltas; Mario salta sobre bloquecitos tocando las piezas; las piezas pueden desprenderse. Es algo cinético, pues no muestra teléfonos o consolas de juegos. Luce ... encantador.

Entonces, ¿qué es Lego Super Mario? Por lo que puedo decir, es un lindo juego de bloques de Mario donde Mario es mucho más grande que una minifigura estándar; tiene una pantalla incorporada y hace ruidos. Mario puede ser movido a lo largo del set, sintiendo que toca los ladrillos y estos se convierten en pequeñas acciones como monedas y power-ups. Recorres a Mario hasta el final de la cancha para recibir un bono. Y también, supongo, tus amigos pueden intentar tirar cosas para sacarte de la jugada.

Según Jonathan Bennink, líder de diseño de Lego para Lego Super Mario, (gerente de diseño de Creative Play Lab de Lego), en colaboración con Nintendo, "Tuvimos que desarrollar esta nueva forma de jugar juntos desde cero, porque no es un videojuego y tampoco es un juguete clásico de Lego".

Lego Super Mario es un proyecto que ha estado en proceso durante cuatro años y ha sido desarrollado conjuntamente con Takashi Tezuka, oficial ejecutivo y productor de juegos de Nintendo. Tezuka creó Super Mario Maker y Super Mario Maker 2, juegos de juegos de construcción de Mario para las consolas Wii U y Nintendo Switch que parecen ser el primo espiritual de Lego Super Mario. Según Bennink, Lego Super Mario se centrará mucho en crear libremente niveles de Mario en ladrillos que puedan modificarse, cambiarse, mezclarse con ladrillos Lego comunes y corrientes y compartirse en las redes sociales. Eso es, en cierto sentido, similar a Mario Maker.

"Definitivamente hay sinergias entre esos dos productos", me dijo Bennink en una conversación vía FaceTime. "En el fondo es esta forma intrínseca de jugar donde haces tu propio desafío, que es lo mismo que haces en Super Mario Maker. Si quiero llegar a un nivel, completamente con fuego y sin power-ups y es algo que será súper difícil, también puedes hacerlo con Lego Super Mario. Y luego desafiar a algunos de tus amigos para que jueguen el nivel".

Aunque hablé con Bennink, de Lego Group, durante un buen tiempo, no pude conocer muchos detalles sobre la colaboración entre Nintendo y Lego. "Siempre me han gustado los productos Lego y cómo ayudan a los niños a usar su imaginación para jugar", dijo Tezuka, de Nintendo, en un comunicado de prensa. "El nuevo producto que creamos junto con Lego busca combinar dos estilos diferentes de juego: uno en el que construyes libremente el mundo de Mario y el otro en el que juegas con Mario en un mundo que tú mismo has creado".

A continuación, otras cosas que descubrí.

Lego Super Mario lleva cuatro años en desarrollo

"Hemos estado trabajando en esto durante bastante tiempo", dice Bennink, de Lego Group. "Desde el principio sabíamos que queríamos tener un personaje interactivo para Mario, porque cuando vimos el primer prototipo nos enamoramos mucho y quisimos verlo en el mundo real como un ladrillito de Lego. Pero luego tuvimos que decidir qué hacer con un personaje interactivo y pronto se nos ocurrió la idea de la construcción de niveles. Es una especie de combinación ideal, dado el ADN de Lego, que tiene que ver con la creatividad... y el ADN de Nintendo, que por supuesto es la interactividad. Una de las consignas de [Nintendo] es que el verdadero valor del entretenimiento radica en su singularidad y Nintendo quiere innovar. Y pues pensamos que era el socio perfecto para embarcarnos en algo nuevo".

Lego

Una figura de Super Mario puede detectar bloques codificados especiales y puede detectar por color otros ladrillos de Lego

El figurín de Mario que se muestra en el video tiene sensores únicos en su interior, además de bocinas y una pantalla. "Es un sensor de color, por lo que detecta una selección de la paleta de colores de Lego", explica Bennink. "También puedes usar tus contenedores de ladrillos existentes para construir niveles a partir de él y puede leer estos ladrillos de acción –que tienen un pequeño código de barras y un código de barras de color que son captados por el sensor. Mario tiene una reacción única a esos ladrillos: sabe cuándo comenzar el nivel y cuándo terminar el nivel, qué hay dentro de un bloque de signo de interrogación, y obtiene algo del bloque. Diferentes enemigos también tienen los pequeños ladrillos, por lo que Mario sabrá si se trata de alguien bueno o malo".

Los sets de Super Mario involucran juegos donde los jugadores tocan ladrillos para hacer que las cosas sucedan, compitiendo para ganar monedas

Parece que los sets de Lego funcionarán como un juego donde la figura de Mario puede ser tocada a lo largo de los bloques codificados en diferentes patrones, obteniendo poderes y ganando bonos de monedas (o siendo castigado). "Con los ladrillos construyes niveles y todo lo que construyes entre el inicio y el final es básicamente un nivel. Juegas eso con Mario de principio a fin y obtienes monedas en un cierto período de tiempo", explica Bennink. "Hay diferentes desafíos de Lego que también puedes ver en el video que están basados en habilidades, por lo que tienes que poner una piraña [planta] exactamente en el tubo y luego aparece la recompensa y hay una plataforma rotadora. Así que si avanzas, recibirás monedas, pero si te caes, obtienes un poco de penalización en cuanto a tiempo. Por lo tanto, trae la famosa mecánica del juego de Mario World al mundo físico de Lego, donde los niños pueden construir su propio mundo y sus propios niveles".

Habrá múltiples personajes, no solo Mario.

El video muestra a Mario, Bowser y Yoshi, así que le pregunté a Bennick si Toad, Peach y otros serían personajes jugables. "Habrá algunos otros personajes, sí, pero en este momento queremos conservar algunos detalles... no queremos estropearlo todo. Puedes ver a Yoshi en el video".

Lego

Será una línea de productos, no solo un juego

Aparentemente puede haber más de un set de Lego Super Mario. "Es una línea de productos, sí, pero los sets que presentaremos se anunciarán en un futuro próximo".

No funcionará con la Nintendo Switch, pero podría funcionar con un teléfono

El juego interactivo en Lego Super Mario será independiente de la Switch, dice Bennink, lo que lo hace diferente del concepto de Lego Dimensions relacionado con el juego. Pero, ¿qué pasa con la conectividad del teléfono, o incluso la RA? "Una vez más, esos detalles se anunciarán en el futuro, lo siento", dice Bennink. "Pero al menos está separado de la Switch, así que no es como un Amiibo o algo así. No hay puntos que puedas ganar en el [set] de Lego que vaya a un juego. Es una experiencia separada".

Llegará más tarde este año

No hay precios ni fechas de lanzamiento específicas disponibles, pero sea lo que sea Lego Super Mario, estará aquí a fines de año y ya tengo muchas ganas de jugarlo.