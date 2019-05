Lego Star Wars Boost: Droid Commander es el robot programador que esperabas

Lego

Si te encanta armar robots Lego y eres fan de Star Wars, estás de suerte. El nuevo kit de Lego parece ser el regalo ideal para los amantes de los droides.

Lego Star Wars Boost: Droid Commander es una especie de secuela del excelente kit de codificación de robótica de Lego 2017, Lego Boost, el cual hizo un excelente trabajo combinando las piezas de Lego en guitarras programables, autos e incluso un gato. El mismo equipo detrás de Boost creó Droid Commander, un kit que utiliza el centro de robótica interna y los sensores de Boost, pero con piezas de Lego para hacer droides de Star Wars. Carl Thomas Merriam, diseñador líder de producto, y Steve Geist, diseñador líder de producto digital para Lego Boost y Droid Commander, hablaron con nosotros sobre las novedades y los cambios.

Algo bueno esta vez es que no tienes que destruir tus droides. El Lego Boost de 2017 recicló sus piezas, por lo que nuevos proyectos significaron el desmantelamiento de los antiguos. "Los niños arman cosas, pero luego no quieren separar a sus amigos", dijo Merriam. El hardware Boost ahora se puede intercambiar entre los tres modelos de droid Lego. Merriam y Geist lo relacionan con la forma en que Nintendo Labo permite a los jugadores mover los componentes de la Nintendo Switch a nuevas creaciones de cartón.

Lego

R2-D2 parece ser la estrella del show aquí. Es como la versión de Lego del ahora desaparecido Sphero R2-D2. El Gonk antiguo (que tiene brazos de boxeo y otros accesorios) y el clásico droide Mouse (MSE-6) pueden no ser los droides más buscados de todos, pero lucen muy bien.

El kit de Lego Star Wars Boost: Droid Commander tiene 1,177 piezas, y la aplicación complementaria para iOS, Android y Amazon Fire tiene un juego tipo Lego Star Wars que presenta varios desafíos para jugar. Utiliza los tres droides en cinco ubicaciones originales: Tatooine, Bespin, Alderaan, la Estrella de la Muerte y Hoth (no hay contenido de Rise of the Skywalker, por lo que sabemos en este momento). Se incluye una bolsa de piezas para hacer accesorios que controlan algunos de los juegos de aplicaciones, como una interfaz de computadora que R2-D2 usa para volar un X-wing. El nuevo kit también tiene instrucciones de construcción digitales en la aplicación, similares a Nintendo Labo.

Hay una historia que fluye a través de todo el juego, con temas tipo Lego extrañamente extraños (en un momento, por ejemplo, te hallas planeando una fiesta de cumpleaños para Grand Moff Tarkin).

Reproduciendo: Mira esto: Lego Boost hace que las piezas de Lego cobren vida

Lego Star Wars Boost: Droid Commander estará disponible el 1 de septiembre, aunque su precio no ha sido determinado.