El adorable androide BB-8, que conquistó los corazones de los fanáticos en Star Wars: The Force Awakens (2015), estará de vuelta en Star Wars: The Last Jedi, que se estrena en Estados Unidos el 15 de diciembre.

Si estás ganado a la idea de esperar el estreno de la película con tu propio BB-8 a tu lado, puedes hacerlo esta nuevo kit de Lego de Star Wars que contiene más de 1,106 piezas.

Este BB-8 de Lego posee una cabeza giratoria -- activada por ruedas -- y una escotilla que se abre para mostrar un soplete de soldadura, que no lanza llamas (¡menos mal!). Si bien el modelo BB-8 de Lego no se desplaza una vez que está ensamblado, sí incluye un soporte de exhibición y una placa decorativa con datos acerca del androide.

Sin este soporte, el modelo BB-8 de Lego completamente construido mide 25x15 centímetros.

El precio en tiendas del BB-8 de Lego es US$80.

En 2017 Lego ha hecho disponibles otro mega-kits de Star Wars para el Millennium Falcon (7,500 piezas) y la (4,016 piezas).

