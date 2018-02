Advertencia: A continuación puede haber algunos spoilers de la película Solo: A Star Wars Story.

¿Cuán rápido puedes construir con piezas de Lego la nave Millennium Falcon, tal como lucía cuando recorrió la famosa Ruta de Kessel? Pues pronto podrás saberlo ya que el miércoles Lego introdujo un nuevo set para armar -- saldrá a la venta en abril -- basado en la película Solo: A Star Wars Story.

Introducing the LEGO Kessel Run Millennium Falcon from Solo: A Star Wars Story. Landing April 2018! @starwars #HanSolo pic.twitter.com/HwuB9nBSmd — LEGO (@LEGO_Group) February 14, 2018

El set llamado Kessel Run Millennium Falcon -- ¿no es este nombre ya un spoiler? -- tiene 1,412 piezas y tendrá un precio de US$170.

Entre las figuras que incluye están el joven y audaz Han Solo; el dueño original del Millennium Falcon, Lando Calrissian; el personaje de Q'ira, que interpreta Emilia Clarke; un androide del planeta Kessel; y dos personajes con nombres aún por revelarse.

Debido a que este set de Lego sale a la venta un mes antes del estreno de la película Solo: A Star Wars Story, todo parece indicar que los fanáticos del filme se enterarán de detalles de la trama directamente desde los estantes de las tiendas de juguetes.

Lego Twitter

No es barato, pero no llega a lo costoso del Millennium Falcon de Lego de US$800 que salió a la venta en octubre pasado. Con 7,500 piezas, ese es el set de Lego más grande de la historia de la compañía danesa, e incluye dos generaciones de minifiguras, de manera que los Han, Leia, Chewbacca y C-3PO de la era de A New Hope (1977) pueden andar hombro con hombro con el Han ya mayor, Rey, Finn y BB-8 de The Force Awakens (2015).

Solo: A Star Wars Story se estrena el próximo 24 de mayo. Aquí puedes leer todo lo que sabemos de la película hasta ahora.

