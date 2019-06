Legislador estadounidense quiere que Facebook detenga su proyecto de criptomoneda

Getty Images

Los planes de Facebook para lanzar una nueva criptomoneda en 2020 ya están llamando la atención de los legisladores estadounidenses. La representante Maxine Waters, que preside el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, pidió el martes a Facebook que detenga el desarrollo de su moneda digital llamada Libra, citando la lista (aparentemente interminable) de escándalos de la compañía.

La compañía está trabajando con 27 socios para lanzar Libra y se lanzará junto con una nueva billetera digital que funcionará con Messenger y WhatsApp. Los usuarios podrán usar Libra para comprar productos, enviar dinero a otros países o hacer donaciones.

"Con el anuncio de su criptomoneda, Facebook continúa su expansión sin control y extiende su alcance en la vida de sus usuarios", dijo Waters en un comunicado.



"El mercado de la criptomoneda actualmente carece de un marco regulatorio claro que brinde una protección sólida para los inversores, los consumidores y la economía.

Los reguladores deben ver esto como una llamada de atención para tomar en serio los asuntos relacionados con la privacidad y seguridad nacional, los riesgos de ciberseguridad y los riesgos comerciales que se relacionan con las criptomonedas ", agregó.



Los comentarios de los legisladores resaltan algunos de los obstáculos regulatorios que el gigante de las redes sociales podría enfrentar a medida que avanza en sus planes de lanzar Libra.



Waters, una demócrata de California, dijo que Facebook "ha mostrado repetidamente un desprecio por la protección y el uso cuidadoso de los datos personales". La compañía podría enfrentarse una multa récord de hasta US$5,000 millones de la Comisión Federal de Comercio, que ha estado investigando a Facebook por, supuestamente, no proteger la privacidad de los usuarios. El año pasado, saltó el escándalo de la consultora política británica, Cambridge Analytica, que recolectó los datos de hasta 87 millones de usuarios sin su permiso.



Waters quiere que Facebook detenga su proyecto Libra hasta que el Congreso y los reguladores examinen algunos de los temas que describió en la declaración.



El representante Patrick McHenry, un importante republicano que forma del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, también solicitó una audiencia a Facebook y su proyecto de criptomoneda. Waters dijo en su declaración que los ejecutivos de Facebook deben declarar varios asuntos ante el comité.



Esta no es la primera vez que los legisladores expresan su preocupación por los planes de criptomoneda de Facebook, que podrían mantener a los usuarios en la plataforma por más tiempo y generar ingresos fuera de la publicidad. En mayo, los legisladores del Comité del Senado sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos pidieron a Facebook que respondiera preguntas sobre su proyecto de criptomoneda, incluida la protección de la privacidad y la seguridad que estarán disponibles para los consumidores. Hasta el lunes por la tarde, el comité aún no había recibido respuestas de la red social.



Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

