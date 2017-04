LeEco: No compraremos a Vizio por 'obstáculos reglamentarios'

James Martin/CNET

LeEco, la compañía de tecnología china, anunció este lunes que no procederá con su compra de la fabricante de televisores estadounidense Vizio.

Según un comunicado emitido por ambas empresas, el acuerdo no se cerrará debido a "obstáculos reglamentarios". LeEco había anunciado en julio de 2016 la compra de Vizio por US$2,000 millones. LeEco y Vizio continuarán su colaboración con la distribución, mediante el app de LeEco, del contenido de su servicio de streaming de video. Además, LeEco ayudará a Vizio a vender sus productos en China.

A pesar de no entrar en más detalles sobre lo que causó que abandonara su adquisición de Vizio, es posible que haya jugado un papel el aumento en el escrutinio del gobierno chino de las inversiones en el extranjero de las compañías chinas. Además, el balance financiero de LeEco no está donde esperaba que estuviera. En noviembre de 2016, apenas unas semanas después de su lanzamiento oficial en EE.UU., se reportó que el presidente ejecutivo de LeEco dijo que habían expandido demasiado rápido y no tenían el capital suficiente para apoyar esos esfuerzos.

Una portavoz de LeEco se rehusó a comentar sobre los "rumores y las especulaciones" relacionadas a la poca liquidez de capital en la compañía y el retraso en sus pagos a los empleados en EE.UU. que reportó Bloomberg en abril.