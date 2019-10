League of Legends para celulares llegará en 2020

Riot Games/YouTube/ Captura de pantalla Érika García/ CNET





League of Legends da el salto a los dispositivos móviles.

Tras casi 10 años estando disponible solo para computadoras, su desarrolladora, Riot Games, anunció el 15 de octubre mediante un trailer publicado en YouTube, que llevará el campo de batalla en línea a los sistemas operativos móviles iOS y Android en 2020. Lo hará con un título llamado League of Legends: Wild Rift que mantiene la esencia y estética del título original.

De acuerdo con el sitio Web de Riot, League of Legends: Wild Rift está adapto a los celulares con algunos cambios clave en los controles y además, el mapa es diferente y con una extensión menor para que los tiempos de batalla sean más reducidos que en la versión para computadoras.

Riot Games comenzará a lanzar betas del juego a finales de 2019 y ya puedes registrarte en el sitio Web del juego para ser de los primeros en probarlo. Las primeras pruebas comenzarán en China, pero pronto se expandirán a otras regiones.

League of Legends no es el primer juego de formato Multiplayer Online Battle Arena (MOBA por sus siglas en inglés) disponible para dispositivos móviles. Títulos como Arena of Valor, Vainglory o Heroes Evolved, cuentan con un gran número de descargas en las tiendas de aplicaciones móviles.

