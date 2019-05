¿Le creció la mano a Jaime Lannister o es fake news?

Primero fue un café de Starbucks que se coló en la mesa de Daenerys Targaryen y ahora hay debate por una mano que no se sabe si es la que debería ser.

Game of Thrones es el suceso televisivo del año y cada episodio genera polémica. El penúltimo de la serie, llamado The Bells, que se transmitió el pasado 12 de mayo no fue la excepción y dejó memes para la historia, gracias a la furia de Daenerys.

Antes de meternos de lleno en el debate, recordemos que Jaime Lannister perdió su mano derecha tras impedir que violaran a Brienne de Tarht, en la tercera temporada. La mutilación fue el costo que debió pagar, luego de interceder para que Locke y sus hombres desistieran de su plan inicial.

En el siguiente video del canal oficial de Game of Thrones en YouTube, se ve la pieza que diseñaron como prótesis, para el personaje que interpreta Nikolaj Coster-Waldau:

Pues bien, el Daily Mail estuvo alerta y recogió la advertencia de algunos tuiteros que se percataron de un detalle en el reencuentro entre Jaime y su amada Cersei Lannister (Lena Headey). El abrazo devela que la prótesis no está; está la mano real de Jaime

El Daily Mail mostró la foto que subió un usuario de Twitter identificado como prueba.

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

Sin embargo, otros tuiteros, tras repasar la escena, aseguraron que la foto está tomada de una promoción y no del capítulo original, donde sí se ve la prótesis. Veamos:

Acabo de revisar esto y es FALSO que se olvidaron de usar la mano dorada de Jaime en esta escena. No difundan más eso. #JaimeLannister #GameofThrones pic.twitter.com/yoJ6IHyVdq — Lυⅽαs Sταrk 🐺💚 (@Lucassali) May 13, 2019

Corregido

La gente compartiendo lo del gazapo de la mano de Jaime cuando era una imagen promocional. Está corregido en el capítulo, dejad de difamar el trabajo detrás de GoT y antes de compartir una falsa noticia contrastad #8x05 pic.twitter.com/CnED1koZXA — LuuXorD (@luuxord) May 13, 2019

En CNET en Español repasamos las imágenes del reencuentro una y otra vez y no pudimos ver la escena tal cual aparece en la primera foto, lo que nos lleva a estas deducciones: o los productores se dieron cuenta antes del episodio del pasado domingo y fue eliminada o en efecto la imagen pertenece a una promoción que ya no existe.

Por lo pronto, ni HBO ni los productores de GoT se han pronunciado. Igual, no dejan de ser graciosos los comentarios por la supuesta pifia y aquí se los dejamos:

Milagro

During this 90 minutes shit show, Jaime's hand grow back.#GameofThrones

😂😂😂 pic.twitter.com/jdReQGnoxP — ValverdeOut (@Mithu_72724) May 13, 2019

Que milagro, Justo antes de morir le creció la mano.

Que grande Jaime pic.twitter.com/EbtqYXkFkR — Gian con G de Gian (@Gian_Tornello) May 13, 2019

¿Qué pasó aquí?



Otro error

Otro error de edición durante el último episodio de Game of Thrones.#Jaime tiene la mano derecha. 😨😂 pic.twitter.com/tcgpIXKbIp — TuSubtitulo (@TSubtitulo) May 13, 2019

Y en el episodio de hoy...

Hoy, en "La peor temporada de Game Of Thrones": Jaime recupera la mano. pic.twitter.com/TDgXhst1dD — Eltron Chon (@Maaaudo) May 13, 2019

Incluso una usuaria se lanzó un chiste, con una imagen de las primeras temporadas, uniendo el gazapo de la taza de café y la mano:

El doble gazapo de "Juego de Tronos": Jaime Lannister sosteniendo con su mano mutilada un vaso de café #curiosidades pic.twitter.com/EJFfU28VZ4 — Zootrópora (@Zootropora) April 20, 2014