Shara Tibken/CNET

Amazon ha comenzado a buscar empleados en San Francisco y Chicago para sus nuevos supermercados sin cajeras Amazon Go, reportó el Seattle Times el lunes.

Según los anuncios de los empleos, en ambas ciudades, Amazon está en busca de un gerente general y un asistente al gerente general. Después de que Amazon los contrate, se encargarán de emplear el resto del equipo. Por el momento, parece que Amazon sólo abrirá una tienda en cada lugar. Es posible que después de San Francisco y Chicago, Amazon abrirá su próxima tienda en Los Ángeles.

La primera Amazon Go, un mercado en el cual no necesitas pasar por una caja para ejecutar tu compra, abrió sus puertas en Seattle este enero. Los consumidores de la tienda en esta ciudad rozan el app Amazon Go en la entrada de la tienda. Y ya dentro de la tienda, la gigantesca compañía usa tecnología que se apoya en un sistema de cámaras y sensores de peso para identificar qué productos se lleva el consumidor de la tienda.

A pesar de no tener cajeras, una tienda Amazon Go sí requiere de personas para saludar en la puerta, cocineros para los desayunos, almuerzos y las cenas, y los organizadores de productos para los estantes, entre otro personal.

Y aunque Amazon compró Whole Foods el año pasado, Amazon no ha dado a conocer ningún plan para extender la tecnología de Amazon Go a estos supermercados.