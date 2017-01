Foto de © 2016 SUMMIT ENTERTAINMENT

La academia de Hollywood hará públicas sus nominaciones al mejor cine de 2016 el próximo martes 24 de enero. No podemos asegurar por dónde irán las cosas y cuáles serán los escogidos, pero si tuviéramos que apostar, estas son nuestras quinielas para títulos, directores e intérpretes nominados. En algunos casos, incluso nos vamos a atrever a declarar un posible ganador. ¡Luces, cámara, acción!

Mejor película

Después de arrasar en los Globos de Oro, La La Land tiene la nominación más que asegurada y cada vez más números para hacerse con el Oscar a la mejor película. Un musical ambientado en Los Ángeles y que pone Hollywood en el punto de mira siempre cuenta con posibilidades de ablandarle el corazón a los votantes de la academia.

Otro de los títulos favoritos para conseguir una nominación en esta categoría es Moonlight, la historia de un niño, adolescente y joven afroamericano gay en tres momentos diferentes de su vida. Y el título que representaría la entrada favorita en esta lista de no ser por La La Land y su banda sonora pegadiza.

Manchester by the Sea, Arrival, Fences, Hell or High Water o Loving son otros de los títulos que tienen la nominación a mejor película prácticamente asegurada.

Mejor actriz

Foto de Stephanie Branchu - © 2016 - Fox Searchlight Pictures

Aunque personalmente les daría el Oscar ex aequo a Amy Adams por Arrival y Natalie Portman por Jackie, las cosas no están tan claras. Ambas actrices pueden contar con una nominación casi seguro, como también podría hacerlo Emma Stone por La La Land, la francesa Isabelle Huppert por Elle, Annette Bening por 20th Century Women, Ruth Negga por Loving y la eterna nominada y premiada, Meryl Streep, por Florence Foster Jenkins.

A la hora de la verdad la competición puede ser a tres bandas entre Portman, cuyo retrato de Jacqueline Kennedy es sublime; Stone, que tampoco es que cante o baile excesivamente bien, pero cuenta con la ventaja de estar en lo que parece ser la película del año; y Huppert, cuya victoria en los Globos de Oro sin duda le ha dado cierta visibilidad. Parece que Adams tendrá que esperar otro año para que le den ese ya tan merecido Oscar.

Mejor actor

Foto de Claire Folger © 2016 Amazon Studios

Personalmente se lo daría a Viggo Mortensen por su trabajo en la excelente, y no suficientemente apreciada, Captain Fantastic, aunque es posible que Mortensen ni siquiera consiga una nominación. Los que sí deberían hacerse con una seguro son Casey Affleck por Manchester by the Sea y Denzel Washington por Fences, ambos favoritos en este apartado. Tampoco debería tener problemas Ryan Gosling por su cante y baile en La La Land.

Otros nombres que podrían acabar reconocidos en esta categoría son el de Andrew Garfield por Hacksaw Ridge o Joel Edgerton por Loving.

Mejor actor de reparto

Foto de David Bornfriend

Esta categoría le pertenecía a Mahershala Ali por su papel de traficante de drogas con buen corazón y figura paterna en la desgarradora Moonlight, pero la victoria de Aaron Taylor-Johnson en los Globos de Oro pone la competición un poco más reñida.

Taylor-Johnson cuenta casi seguro con una nominación al Oscar, por su interpretación de lo más perturbadora en Nocturnal Animals.

Jeff Bridges en Hell or High Water, Hugh Grant en Florence Foster Jenkins, Dev Patel en Lion, el jovencísimo Lucas Hedges en Manchester by the Sea o Michael Shannon en Nocturnal Animals son otros de los nombres que podríamos ver entre los nominados en esta categoría.

Mejor actriz de reparto

Foto de David Lee/ Paramount Pictures

Viola Davis sigue siendo la favorita en este apartado, sobre todo tras su victoria en los Globos de Oro. Su papel en Fences, basada en la obra de teatro de August Wilson, tendría que resarcirla por las dos nominaciones anteriores que ha recibido y con las que siempre ha acabado con las manos vacías.

La única actriz en hacerle un poco de sombra a Davis como favorita en esta categoría es Michelle Williams por Manchester by the Sea. También tienen la nominación casi asegurada Naomie Harris por Moonlight, Octavia Spencer por Hidden Figures o Nicole Kidman por Lion.

Dos nombres que no están necesariamente en la quinielas pero que me encantaría ver también nominados son el de Felicity Jones por su papel en A Monster Calls y la cantante Janelle Monáe que, con Moonlight y Hidden Figures, ha demostrado que tiene mucho futuro en la interpretación.

Mejor director

Foto de Jeff Spicer/ Getty Images para BFI

Esta es otra categoría que puede verse sacudida por la estela de La La Land. Si el director de Moonlight, Barry Jenkins, era el favorito hace unos meses, Damien Chazelle, el realizador de La La Land, parece ser ahora quien cuenta con más números para hacerse con un Oscar a la mejor dirección.

En todo caso la nominación de ambos está prácticamente garantizada, igual que la de Kenneth Lonergan por Manchester by the Sea, Garth Davis por Lion o Denis Villeneuve por Arrival.

Echaría mucho de menos en esta lista, de quedar realmente así, al chileno Pablo Larraín por su impecable y singular trabajo en Jackie, además del barcelonés J.A. Bayona por A Monster Calls. También me gustaría ver incluido al diseñador convertido en cineasta Tom Ford por su personal y hermosa Nocturnal Animals.