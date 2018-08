Las nuevas gafas Oculus VR de Facebook llegarían pronto

Gabrielle Lurie / AFP/Getty Images

Todas las señales parecen apuntar al inminente lanzamiento de las nuevas gafas Oculus Rift de realidad virtual de Facebook.

La empresa está contemplando el primer trimestre de 2019 para lanzar sus nuevas gafas de realidad virtual, que llevan el nombre de código Santa Cruz, de acuerdo con UploadVR. Como las Oculus Go, las próximas gafas de VR están diseñadas para funcionar sin una PC, pero "con cámaras añadidas para permitir el seguimiento 6DOF de los movimientos de la cabeza y dos controles al estilo de Oculus Touch", según dijo la publicación.

Un representante de Oculus le dijo a UploadVR: "No podemos comentar acerca de los planes futuros o de los anuncios, pero te puedo decir que [Oculus Connect 5] será muy emocionante".

Un representante de Oculus también le dijo a CNET que la empresa no puede comentar sobre los planes a futuro o sobre los anuncios. Facebook no ha contestado a una solicitud de comentario.

El evento Oculus Connect 5 se llevará a cabo entre el 26 y 27 de septiembre, y se espera que se dé información oficial de cuándo la empresa lanzará sus próximas gafas. También se rumora que Santa Cruz podrá funcionar en un amplio rango de ambientes, que incluyen interiores, según UploadVR.

Otra señal de que es inminente un anuncio de hardware es la interesante selección de palabras en su anuncio de Oculus Connect 5, que el usuario de Reddit BennyFackter resaltó el martes: "Be the first to get hands on with the next generation of virtual reality" ("Sé el primero en experimentar la próxima generación de realidad virtual".

Por ahora, sólo el tiempo dirá si estas pistas se materializarán en unas gafas de verdad.