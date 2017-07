Las nominaciones a los Emmy y el estreno de 'Game of Thrones'

Volvemos una semana más a Facebook Live para nuestro espacio sobre cine, series y temas de cultura popular CNET POP. No dejes de ver nuestro video.

Arrancamos nuestra sección de esta semana reflexionando sobre las nominaciones a los Emmy. Tal como explica nuestro colega Gonzalo Jiménez, Westworld es una de las grandes favoritas con 22 nominaciones. Entre ellas para Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood o mejor serie dramática.

También en la categoría de mejor drama están The Handmaid's Tale -- una de nuestras favoritas de este año -- y Stranger Things -- nuestra preferida. Y es que lo de Stranger Things nos ha sorprendido bastante gratamente sobre todo porque la academia de televisión no suele incluir series tan de ciencia ficción como ésta entre sus nominados.

Netflix

Pero no todo han sido sorpresas agradables en los Emmy. También hemos lamentado la ausencia de nominación de Transparent, que en realidad es una "comedia" que nos deja muy mal cuerpo pero de muchísima calidad. O el hecho de que Orange is the New Black tenga menos nominaciones que en años anteriores.

Una ausencia que tal vez estés notando tú es la de Game of Thrones, que el año pasado arrasó bastante en los Emmy. Pero es que la serie de HBO se estrena este año más tarde de lo habitual y no ha entrado dentro del plazo para recibir nominaciones en 2017. Su nueva temporada se podrá ver de hecho a partir de este domingo... aunque Marta Franco te cuenta en el video por qué no tiene intención de hacerlo.

Y es que nuestra productora multimedia nos recomienda dos películas para este fin de semana: The Big Sick y Baby Driver. No dejes de ver el video para saber por qué le han gustado tanto.

