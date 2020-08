Las mejores tarjetas de crédito de viajes

Para cuando vuelvas a salir de vacaciones, vas a querer estar equipado con la mejor tarjeta de crédito posible. Las tarjetas de crédito para viajes vienen con algunas de las tasas de recompensas de viaje más altas disponibles —cada vez que las usas, los puntos que ganas con tu tarjeta de recompensas para viajes se pueden emplear para un futuro viaje (a veces, uno pasado).

Una tarjeta de crédito de viajes también puede ser útil para cosas como un TSA Precheck gratuito y Global Entry, beneficios exclusivos en hoteles o renta de autos y ascensos a primera clase en aviones.

Cómo escoger la mejor tarjeta de crédito de viajes

Los puntos que acumulas a menudo se canjean a través del sitio Web (o la aplicación) del emisor de la tarjeta de crédito o aparecen como un crédito en el estado de cuenta que te reembolsa las compras anteriores que hiciste con la tarjeta de crédito para viajes. Los puntos o millas también se pueden transferir a socios de viajes —principalmente hoteles y aerolíneas—, con una tasa de conversión fluctuante, donde luego se pueden usar para reservar un vuelo o una habitación de hotel. Encontrarás más información al respecto más adelante.

Para elegir la mejor tarjeta de crédito de viajes, hay algunos factores clave que debes considerar:

Cuota anual. Cada programa de recompensas de viaje reseñado aquí tiene cuotas anuales de hasta US$550, pero esas cuotas son usualmente mitigadas por créditos mensuales o anuales.



Cada programa de recompensas de viaje reseñado aquí tiene cuotas anuales de hasta US$550, pero esas cuotas son usualmente mitigadas por créditos mensuales o anuales. Ventajas exclusivas. Algunas de estas tarjetas de recompensas también garantizan acceso exclusivo a beneficios como salas de espera de las aerolíneas, prioridad en abordaje y bienvenida VIP en hoteles. El valor de esas ventajas es subjetivo y es algo que deberás evaluar con base en tus necesidades y gustos.



Algunas de estas tarjetas de recompensas también garantizan acceso exclusivo a beneficios como salas de espera de las aerolíneas, prioridad en abordaje y bienvenida VIP en hoteles. El valor de esas ventajas es subjetivo y es algo que deberás evaluar con base en tus necesidades y gustos. Cuotas de transacciones internacionales. Ninguna de las mejores tarjetas de crédito de viaje obliga a los usuarios a pagar tarifas internacionales, por lo que una transacción en el extranjero no es algo que deba preocuparte con ninguna de las siguientes recomendaciones.



La mejor tarjeta de crédito en general para la mayoría de viajeros Chase Tasas de recompensa: 3x puntos en viajes y restaurantes (empieza luego de ganar un crédito de US$300), 1x punto en todas las compras

Cuota anual: US$550

Bono de bienvenida: 50,000 puntos

Bono de límite de redención: Gasta US$4,000 en los primeros tres meses

APR: 16.99 por ciento a 23.99 por ciento variable

Requerimiento de crédito: Excelente Chase Sapphire Reserve ofrece gran valor para quienes gastan alrededor de US$12,000 o más al año en viajes. La compañía de crédito te permite acumular puntos por viajes, hoteles, renta de autos, trenes, autobuses y cualquier gasto de viaje o restaurante. Considera la tarjeta Platinum (para viajeros frecuentes) o la Gold (para altos presupuestos en alimentación). Detalles de recompensas La tarjeta Chase Sapphire Reserve te da 3x puntos ilimitados en gastos de viaje y restaurantes, además de 1x punto en las otras compras, y 10x puntos en viajes con Lyft hasta marzo de 2022. Aunque la cuota anual es alta, con el crédito anual de US$300 se reduce el costo a US$250, lo que hace la cuota más manejable. Además con el bono de 50,000 puntos —ganado tras gastar US$4,000 en los primeros tres meses— sube su valor US$1,000, dependiendo en cómo cobres las recompensas. Detalles del cobro de recompensas Las recompensas pueden cobrarse de tres maneras principales. Redención de efectivo a una tasa de 1 centavo convierte a tu tarjeta en una tarjeta de efectivo a 3 por ciento para compras de viajes y restaurantes.



a una tasa de 1 centavo convierte a tu tarjeta en una tarjeta de efectivo a 3 por ciento para compras de viajes y restaurantes. Reservación de viaje mediante el portal Ultimate Rewards de Chase obtienes una tarifa de 1.5 centavos por punto, o US$1.50 por cada 100 puntos, lo que representa un retorno de 4.5 por ciento en gastos de viajes y restaurantes.

mediante el portal Ultimate Rewards de Chase obtienes una tarifa de 1.5 centavos por punto, o US$1.50 por cada 100 puntos, lo que representa un retorno de 4.5 por ciento en gastos de viajes y restaurantes. Transferencia de puntos a alguno de los 13 socios de Ultimate Rewards a una tasa de cobro de 2 centavos por punto, un 6 por ciento de retorno total, de acuerdo con la más reciente valoración de The Points Guy.

La mejor tarjeta de crédito de viajes para quienes les gusta la comida American Express Tasa de recompensa: 4x puntos en restaurantes y supermercados, 3x puntos en vuelos reservados directamente con la aerolínea o en amextravel.com, 1x punto en todas las demás compras

Cuota anual: US$250

Bono de bienvenida: 35,000 puntos

Bono de redención: Gasta US$4,000 en los primeros tres meses

APR: 15.99 por ciento a 22.99 por ciento variable

Cargos internacionales: No cobra

Requerimiento de crédito: De bueno a excelente Como la única tarjeta en esta lista que ofrece una alta tasa de recompensas tanto en restaurantes como en compras en supermercados estadounidenses, la Gold Card de American Express es una excelente opción para quienes actualmente no gastan mucho en viajes, pero les gustaría viajar con descuento con puntos ganados al gastar en comida. Si gastas más de US$7,000 al año en restaurantes y supermercados en EE.UU. (inclusive pequeñas tiendas de abarrotes, aunque excluyendo tiendas como Walmart o Target), vale bien la pena la cuota anual de US$250. Detalles de recompensas La tarifa anual de US$250 se compensa parcialmente con hasta US$120 en créditos de comidas anuales (a través de servicios como Grubhub y Seamless) y hasta US$100 en cuotas incidentales en vuelos anuales, que cubren cosas como comidas a bordo, Wi-Fi y tarifas de equipaje facturado. El bono de adición es bastante estándar con 50,000 puntos Membership Rewards después de gastar US$4,000 en los primeros tres meses, lo que se convierte en unos US$1,000. Detalles para redimir puntos Hay dos formas de canjear puntos con la Gold Card. El primero es en compras de viajes realizadas a través del portal de viajes American Express, donde un punto equivale a un centavo. La segunda opción es transferir tus puntos a una de las 18 aerolíneas asociadas o uno de los tres socios hoteleros por un valor de hasta dos centavos por punto. Dado que sus puntos valen el doble cuando se transfieren, te recomendamos que transfieras a un socio de viaje y busques buenas ofertas para maximizar tus puntos.

La mejor tarjeta para quienes vuelan en primera American Express Tasa de recompensa: 5x puntos en vuelos (reservados directamente con la aerolínea o en Amex Travel) y hoteles prepagados (*reservados en Amex Travel)

Cuota anual: US$550

Bono de bienvenida: 75,000 puntos

Bono de redención: Gasta US$5,000 en los primeros tres meses

APR: NA (Cuota por pago tardío hasta US$39)

Cuotas internacionales: No cobra

Requerimiento de crédito: De bueno a excelente La Tarjeta Platinum es la tarjeta de viaje premium de American Express, que ofrece la tasa de recompensa potencial más alta de todas las que hemos revisado, superando el 10 por ciento, dependiendo de cómo se canjeen los puntos (detalles a continuación). Esta tarjeta es ideal para cualquier persona que ya gaste más de US$10,000 al año solo en vuelos y hoteles y para quienes valoran los beneficios de viaje premium, como el acceso a salas VIP y mejoras de hotel. La estructura de recompensas estrecha, que no incluye restaurantes, y la alta tarifa anual de US$550 hacen que esta sea una tarjeta valiosa para un perfil de gastos en particular, así que haz los cálculos antes de pedirla. Detalles de recompensa La tarjeta Platinum te genera 5 puntos de recompensa en vuelos reservados directamente con aerolíneas o a través del portal Amex y hoteles —que requieren prepago—, reservados a través del portal. Los vuelos u hoteles reservados a través de un servicio o empresa de terceros, como Orbitz, no califican. La alta tarifa anual de US$550 se compensa con un crédito de tarifa de aerolínea de US$200 para gastos imprevistos de viaje, como equipaje facturado, comida o bebida a bordo, o Wi-Fi, un crédito en el estado de cuenta para Global Entry o TSA Precheck (con un valor de US$100 para Global Entry o US$85 en la TSA, ambos válidos por cinco años) y US$200 en créditos Uber al año. El bono de nuevo miembro está en el extremo superior de 75,000 puntos cuando gastas US$5,000 en los primeros tres meses, con un valor de hasta US$1,400 cuando se transfiere a un socio de viaje y se canjea a su valor máximo. La tarjeta Platinum también ofrece una serie de beneficios de viaje con ventajas de hotel que incluyen mejoras de habitación, desayuno de cortesía, check-in temprano y check-out tardío, y acceso a Global Lounge Collection. Detalles de redención La tarjeta Platinum ofrece tres métodos para redimir las recompensas: Compras de viaje hechas mediante el portal de viaje de Amex, donde un punto equivale a un centavo, incluidos vuelos y reservaciones de hotel prepagadas



hechas mediante el portal de viaje de Amex, donde un punto equivale a un centavo, incluidos vuelos y reservaciones de hotel prepagadas Transfiere tus puntos a uno de los socios, 18 aerolíneas o tres hoteles por un valor de dos centavos por punto. Recomendamos transferir los puntos porque te representan el doble.



a uno de los socios, 18 aerolíneas o tres hoteles por un valor de dos centavos por punto. Recomendamos transferir los puntos porque te representan el doble. Un crédito, aunque la tasa es variable y típicamente tendrás menos valor con tus puntos mediante esta vía.



La mejor tarjeta para ganar millas en cada gasto CapitalOne Tasa de recompensa: 2x millas poor cada compra, 5x millas (solo en hotel y renta de auto) hecha mediante Capital One Travel

Cuota anual: US$95

Bono de bienvenida: 50,000 millas

Bono de redención: gasta US$3,000 en los primeros tres meses

APR: 17.24 por ciento - 24.49 por ciento variable

Cuota internacional: No cobra

Requerimientos de crédito: Excelente La tarjeta de crédito de recompensas de viaje Capital One Venture es una opción sencilla y fácil de usar para quienes desean reservar viajes con puntos generados a partir de gastos generales y prefieren no preocuparse por las categorías de gastos de compra elegibles. Si bien la tasa de recompensas netas es más baja que la de sus competidores con tarifas más altas, la tarifa anual es significativamente más baja mientras ganas el doble de puntos en cada compra. Esta tarjeta de crédito representa un buen valor para cualquier persona que gaste entre US$6,000 y US$10,000 en total en la tarjeta al año, menos de US$10,000 en comida y viajes, y menos de US$7,000 solo en comida. Si gastas más que esto, considere una de las tarjetas con tarifas más altas en la lista. Detalles de recompensa Con 2x millas ilimitadas en cada compra, la tarjeta Venture es la que ofrece mayores ingresos. Tu bono de bienvenida es un estándar de 50,000 millas de Capital One Rewards cuando gastas US$3,000 en los primeros tres meses (compáralo con los US$4,000 de gasto que exige la mayoría de las otras tarjetas). La tarifa anual de US$95 también se exime durante el primer año, que se puede considerar como US$95 además del bono de bienvenida, ya que es una oferta única. Finalmente, Capital One Venture otorga a los titulares el TSA Precheck o Global Entry, que vale entre US$15 y US$20 al año, así como seguro de accidentes de viaje y seguro de colisión de alquiler (más sobre eso al final). Detalles de redención La mejor manera de usar tus millas Capital One Rewards es transferirlas a uno de los más de 15 socios de viaje a una tasa de hasta 1.4 centavos por milla, para obtener un valor neto potencial de recompensas del 2.8 por ciento. La tasa de recompensa exacta depende del vuelo en particular que reserves. En comparación con el costo en dólares de un vuelo, algunos vuelos pueden alcanzar el centavo por milla, mientras que otros te brindan la tarifa máxima de 1.4 centavos por milla. No está claro cómo se calcula el costo de la milla, pero ten en cuenta que a veces la tarifa máxima solo está disponible al reservar vuelos en clase ejecutiva o en primera. También puedes canjear tus millas de recompensa de Capital One Venture como créditos en el estado de cuenta contra compras de viajes anteriores (a una tasa de un centavo por milla), usarlas para comprar en Amazon a una tasa de 0.8 centavos por milla o usarlas para reservar viajes a través del portal de viajes Capital One.

La mejor tarjeta con el menor riesgo y sin costo Wells Fargo Tasa de recompensa: Efectivo de regreso 3 por ciento sin límite (3x puntos) en restaurantes, viajes, gasolineras, y alguno servicios de streaming, 1 por ciento (1x punto) en todo lo demás

Cuota anual: US$0

Bono de bienvenida: US$200 (20,000 puntos)

Bono de redención: US$1,000 en los primeros tres meses

APR: 15.49 por ciento a 27.49 por ciento variable

Requerimientos de crédito: De bueno a excelente La tarjeta Wells Fargo Propel no es técnicamente una tarjeta de crédito de recompensas de viaje; sus recompensas se obtienen en forma de reembolso en efectivo en lugar de puntos de viaje o millas. A pesar de esto, la tarjeta es una solución fácil para quienes desean recuperar dinero en sus gastos de viajes y comidas, pero no necesariamente quieren usar esas recompensas para reservar más viajes a través de un portal de millas de tarjetas de crédito. Aunque la tarjeta tiene una tasa de devolución más baja en comparación con las otras tarjetas, no cobra tarifa anual y su menor riesgo la hacen ideal para quienes gastan menos de US$10,000 al año en las categorías calificadas. También es una buena opción para cualquiera que prefiera ganar dinero en efectivo directamente en lugar de reservar viajes de recompensa. Detalles de recompensa La tarjeta Wells Fargo Propel te da un número ilimitado de puntos 3x en comidas, gasolina, viajes compartidos, vuelos, hoteles, casas de familia, alquiler de automóviles y servicios de streaming populares. Esa es una tasa decente en comparación con el mercado de recompensas de viaje, especialmente dada su tarifa anual de US$0. La tarjeta también ofrece a los nuevos titulares un bono de bienvenida de US$200 después de gastar US$1,000 en los primeros tres meses. Al igual que muchas otras tarjetas de crédito de recompensas, Propel ofrece algunos beneficios de viaje, incluido un reembolso de equipaje perdido de hasta US$1,000, seguro de pérdida y daño de alquiler de automóvil, asistencia en la carretera, asistencia de emergencia y viajes 24/7, y anticipo de efectivo de emergencia. Detalles de redención Para redimir puntos con la tarjeta Wells Fargo Propel, lo que necesitas es hacer clic en "Redeem Points" (redimir puntos) en el portal. Nada más. Y los puedes recibir como depósito en tu cuenta Wells Fargo o como crédito. Un punto es igual a un centavo y el mínimo acumulado para redimir son 2,500 puntos (US$25).

Cómo escogimos la mejor tarjeta de crédito de viajes

Para hacer nuestras recomendaciones de la mejor tarjeta de crédito para viajes, se investigaron y seleccionaron 19 de las tarjetas de crédito con recompensas para viajes más populares (enumeradas a continuación) en función del mejor valor monetario para ciertos perfiles de clientes, como un viajero frecuente, quienes gastan mucho en comidas y comestibles, o aquellos que buscan una manera fácil de viajar con descuento gracias a millas ganadas en gastos diarios. Siempre consideramos el valor neto general como punto primordial, ya que elegir la tarjeta de crédito de recompensas correcta se trata de ahorrar dinero y ser financieramente responsable, no de dejarse atrapar por los beneficios u ofertas llamativas o irrelevantes.

Para determinar cuándo una tarjeta tiene sentido financiero, las tarjetas se compararon con la mejor tarjeta de reembolso en efectivo sin cargo para comidas y viajes, la Wells Fargo Propel. Dado que la tarjeta Propel devuelve a los titulares un 3 por ciento en viajes y restaurantes sin cargo, se utilizó como base para evaluar las siguientes tarjetas.

