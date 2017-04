Las mejores tabletas de menos de US$200

Decidirte por un modelo un poco más viejo es la mejor estrategia cuando estás en busca de una nueva tableta pero tienes un presupuesto más apretado.

Cuando se lanzan nuevos y actualizados dispositivos, estos son seguidos usualmente de descuentos en los modelos anteriores. La mayoría de las tabletas de esta lista ya han visto sus precios reducir en anticipación de sus reemplazos, y son una ganga para aquellos que quieren una tableta con un desempeño sólido.

Pero, si estás dispuesto a desembolsar más dinero, asegúrate de echarle un vistazo a nuestra lista de las mejores tabletas de 2016.

Acer Iconia One 10

Josh Miller/CNET

Si quieres una tableta decente y económica que tenga una pantalla grande para ver video, la Acer Iconia One 10 es lo más barato que puedes adquirir. Su pantalla de 10 pulgadas es buena para ver video, pero no es la más nítida. Sin embargo, por este precio (unos US$135) no encontrarás nada mejor.

Sarah Tew/CNET

Claro, puedes comprar una Amazon Fire por US$50, pero si quieres algo mejor, puedes actualizarte a la Amazon Fire HD 8 de US$90. Tiene una pantalla más clara, un desempeño más veloz, una batería más grande y más almacenamiento base.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Una tableta asequible rara vez se ve tan bien como la ZenPad S 8.0. Es asequible con un precio inicial de US$200, y esto es una ganga para cualquiera que quiera una tableta que no sólo se ve sino que se desempeña como una ganadora. Tiene una brillante pantalla a color, una interfaz Android apta para el usuario, y ¿mencioné que se ve muy bien para una tableta económica?

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Sé honesto: quieres una tableta para ver sesiones maratónicas de series en Netflix, ¿cierto? Para ello, una opción barata es la Lenovo Tab 2 A10-70. Tiene una nítida pantalla HD, una ranura para tarjeta microSD y bocinas de alto volumen, para esos momentos en que no quieres utilizar tus audífonos. Aunque su precio regular es de US$200, puedes adquirirla hasta por US$179.

James Martin/CNET

¿Tienes el bolsillo más apretado que nunca? La Amazon Fire, entonces, debe encabezar tu lista. Es un modelo básico que cuesta solo US$50. Tiene un desempeño decente aunque lento y su pantalla es pixelada para los estándares de hoy, pero es suficiente para que puedas leer. También existe una versión para niños que viene con una cubierta y con una garantía de reemplazo ilimitado de dos años.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

La Yoga Tab 3 tiene un diseño único con un stand integrado y con una columna redonda para que la puedas sostener con comodidad. Junto a su nítida pantalla, cámara que se puede rotar, bocinas de alto volumen y una batería de larga duración, la Yoga Tab 3 es una de mis tabletas pequeñas favoritas.

Andrew Hoyle/CNET

En teoría, aún no puedes comprar la Lenovo Miix 320 porque llega a las tiendas en abril, pero si quieres una tableta Windows 10 económica, sería buena que esperaras su llegada. Su desempeño se compara a la Chromebook. Con un precio inicial de US$200, la tableta incluye un teclado desmontable y un touchpad para tener una experiencia de laptop.

Estas tabletas cuestan más de US$200, pero no por mucho

Josh Miller/CNET

Aunque cuesta un poco más de US$200 (está a US$229 en Amazon), es una excelente tableta pequeña con un sólido diseño de aluminio que es tan elegante como el iPad Mini 2. Es de las tabletas de 10 pulgadas más asequibles que vas a encontrar.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Y, hablando del iPad Mini 2, si te animas a desembolsar un poquitín más de dinero, puedes adquirir esta tableta de Apple por US$230 en Amazon. Carece de las funciones de primera clase que integran el iPad Mini 4, como la función de pantalla dividida y Touch ID, pero por este precio, ¿qué esperabas?