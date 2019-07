Las mejores ofertas de Apple en Prime Day: iPad, iPad Pro, Apple Watch, AirPods y Beats

Sarah Tew/CNET

Amazon Prime Day ha empezado oficialmente y nos gusta ver que la gigante de las compras tenga varias ofertas de Apple, que incluyen iPads y varios accesorios. Hubo una época en la que Amazon no vendía productos de Apple. Pero las empresas resolvieron sus diferencia en septiembre pasado y, aunque Amazon no tiene tantos descuentos de Apple como Best Buy, tal vez estés pensando en invertir en un par de AirPods o un Apple Watch. Estas son las ofertas que hay hasta el momento.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí.

James Martin/CNET El Apple Watch Series 3 recibe un descuento de US$80 a US$199 en el modelo de 38mm, y el de 42mm se vende en US$229 (US$80 menos también). Son modelos con GPS sin conexión celular. El modelo con conexión celular cuesta US$299, también con US$80 de descuento. Lee nuestra reseña del Apple Watch Series 3

Josh Miller/CNET Amazon se ha unido a Best Buy poniendo en oferta la última versión del Apple Watch. El descuento aplica a una variedad de modelos, incluyendo los que tienen conectividad celular o revestimientos más premium de acero inoxidable. Lee el análisis del Apple Watch Series 4

Sarah Tew/CNET Amazon tiene ambas versiones de los AirPods de 2019: el modelo con carga inalámbrica está a US$180 (US$19 menos), mientras que el modelo sin carga cuesta US$145, o US$14 menos. Lee nuestro análisis de los AirPods de 2019

Sarah Tew/CNET Hemos visto el iPad básico a este precio antes (US$250), pero es el precio más bajo al que lo encontrarás. El modelo de 128GB también está en oferta a US$329 o US$100 menos. Lee nuestro análisis del Apple iPad 2018

Apple La tableta iPad Pro de 11 pulgadas más reciente está en oferta en varias tiendas. Amazon, B&H Photo y Walmart entre ellas. El descuento le quita US$50 a los dos modelos con menos almacenaje (64GB y 256GB). Lee el análisis del iPad Pro

Sarah Tew/CNET Los populares auriculares/audífonos Beats Solo 3 Wireless cuestan US$140, con un descuento de US$55 sobre su precio habitual de US$195. Solo están disponibles en negro.

Sarah Tew/CNET Si no quieres gastar mucho en audífonos, estos Beats EP de Apple son una buena opción. Los audífonos sobre la oreja (con cable y sin Bluetooth) suenan bien y vienen en varios colores. La versión blanca cuesta US$65 y otros colores cuestan ligeramente más. Lee el análisis de los Beats EP