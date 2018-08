Las gafas Magic Leap One están disponibles a US$2,295

Hologramas flotantes. Gafas de la era espacial. Las Magic Leap One, las misteriosas gafas de realidad aumentada que han sido prometidas durante muchos años pero que no terminaban de llegar al mercado, finalmente están disponibles para la venta, por US$2,295. Están a la venta solamente en Estados Unidos y ciertos mercados adicionales.

Y ya las hemos probado. Estas son algunas claves que debes saber sobre estas gafas.

Precio: US$2,295 (pero quizá tengas que pagar extra)

Las Magic Leap One no son baratas. El precio de estas gafas de realidad aumentada es superior al de otras gafas de VR en el mercado, incluyendo a las HTC Vive Pro. Es similar a lo que cuestan las Microsoft Hololens, cuyo precio asciende a más de US$3,000.

Por US$495 extra, puedes obtener la "Professional Development Edition" que incluye un "cable de hub" adicional y un servicio que se llama RapidReplace, que provee "un dispositivo de reemplazo dentro de 24 horas". No está claro qué significa eso, pero suena como que el servicio ofrece soporte continuo en caso de que las gafas se dañen o no estén funcionando bien.

Las gafas se venderán en un principio solamente en Estados Unidos, y sólo en algunas áreas del país donde Magic Leap puede gestionar entrega e instalación gratis.

Servicio de instalación

Las Magic Leap One se venderán solamente a través de un servicio con la startup de e-commerce Enjoy, que fue lanzada por el antiguo jefe de ventas minoristas de Apple, Ron Johnson. El servicio entrega e instala el dispositivo por ti en tu casa para asegurarte de que tiene el ajuste perfecto. Esto es algo que nunca hemos visto antes. Y sí, esto confirma que las Magic Leap One no son un producto para la gente común y corriente.

No puedes usar tus lentes (los anteojos con receta se venden por separado)

Si necesitas usar anteojos tienes que saber que las Magic Leap One no se podrán ajustar encima de tus gafas, que es contrario a la mayoría de las gafas de VR y las Microsoft Hololens. Magic Leap venderá lentes de receta que puedes poner dentro de las gafas a un costo adicional.

Lo que viene incluido: las gafas, una computadora y un control

Microsoft Hololens tiene todo conectado en un visor. Magic Leap divide sus componentes: un par de gafas livianas que están conectadas a través de un cable a una micro-PC en forma de disco y potenciada por un procesador Nvidia Tegra X2 que se puede ajustar a tus pantalones. Un control inalámbrico que puedes manipular con una mano tiene un disparador, un botón frontal, un botón de inicio, un touchpad circular con un anillo de luces LED y retroalimentación de vibración háptica.

Dos tamaños y muchas piezas para la nariz

Hay distintos ajustes para las Magic Leap One y dos versiones para distintos tamaños de cabeza y distancia entre los ojos. El sistema viene también con cinco piezas para la nariz y otras partes para que las gafas tengan el ajuste perfecto.

Campo de visión: Más amplio que las Hololens, más angosto que VR

El campo de visión de las Magic Leap One para los objetos virtuales se siente más limitante de lo que esperarías de unas gafas regulares de VR por varias razones. El campo de visión (FOV) oficial de las Magic Leap One tiene una relación de aspecto de 4:3 que es 40 grados horizontal, 30 grados vertical y 50 grados diagonal. Es como colgar un pequeño vidrio rectángulo frente a tu cara a través del cual ver AR. Las Microsoft Hololens sufren de un similar campo de visión limitado. El área de visión de Magic Leap es un poco más amplio, pero sigue siendo más pequeño que lo que ofrecen las actuales gafas de VR.

La otra razón por la que la AR se siente limitante es que puedes ver todo lo demás que te rodea, con una visión periférica sin obstrucción. Las gafas de VR ocultan todo lo demás. Y ese el problema con las Hololens y el mismo que achaca a las Magic Leap One.

Magic Leap está intentando contrarrestar esta limitación al enfatizar cómo los objetos vistos en las gafas se ven más grandes. Esto significa que los objetos que están más lejos se ven más claros. Magic Leap dice que los efectos 3D pueden empezar a unas 14 pulgadas de distancia y extenderse indefinidamente.

Especificaciones

La PC Lightpack tiene especificaciones mayores a la de un teléfono o Nintendo Switch. Tiene un chip Nvidia Tegra X2, 128GB de almacenamiento, pero solo 95GB de los cuales están disponibles para almacenar descargas.

CPU/GPU: Nvidia Parker SOC



Nvidia Parker SOC CPU: 2 Denver 2.0 de 64 bits, 4 ARM Cortex A57 de 64 bits (2 A57s y 1 Denver accesibles a aplicaciones)



2 Denver 2.0 de 64 bits, 4 ARM Cortex A57 de 64 bits (2 A57s y 1 Denver accesibles a aplicaciones) GPU : Nvidia Pascal con 256 CUDA núcleos. Gráficos API, Magic Leap: OpenGL 4.5, Vulkan, OpenGL ES 3.1+AEP



: Nvidia Pascal con 256 CUDA núcleos. Gráficos API, Magic Leap: OpenGL 4.5, Vulkan, OpenGL ES 3.1+AEP RAM: 8GB (4GB disponibles para apps)



8GB (4GB disponibles para apps) Almacenamiento: 128GB (95GB disponibles para apps)



128GB (95GB disponibles para apps) Entrada de audio: voz (habla a texto) y sonido ambiente del mundo real



voz (habla a texto) y sonido ambiente del mundo real Salida de audio: Altavoces en la diadema y una entrada regular de audífonos 3.5mm (sonido 3D espacial)



Altavoces en la diadema y una entrada regular de audífonos 3.5mm (sonido 3D espacial) Conectividad: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac/b/g/n, USB-C



Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac/b/g/n, USB-C Peso: Lightpack (415g/14.63 onzas), Lightwear (325g/11.46 onzas)



Control: vibración háptica, recarga USB-C

El controlador incluido está diseñado para sostenerse con una mano, como el mando del Oculus Go o el del Samsung Gear VR. Cuenta con un gatillo en la parte trasera y arriba de él un botón al frente. Asimismo, hay un panel táctil circular con un anillo de 12 luces LED multicolores que pueden activarse para indicar dónde presionar las aplicaciones y un botón de inicio debajo de eso. El controlador tiene un seguimiento de "seis grados de libertad" (6DOF), como los controladores de escritorio VR, un paso adelante de los más limitados controles auriculares VR que tienen Oculus Go y Google Daydream, lo que significa que puede moverse y trabajar con 3D AR sin problemas. (Hicimos que los nuestros se convirtieran en una pistola durante un juego). El mando dura 7.5 horas con una carga y se recarga con un cargador USB-C de 15 vatios.

¿Vida de la batería? Unas tres horas

El auricular VR independiente de Oculus Go dura unas 2 horas con una carga. Lo mismo que los auriculares VR autónomos de Google, los Lenovo Mirage Solo. Las Magic Leap One prometen algo mejor, para aguantar hasta 3 horas. Eso está en el rango del Nintendo Switch.

El Lightpack con clip tiene la batería de iones de litio en el interior, la cual se recarga mediante un cargador USB-C de 45 vatios. Magic Leap dice, sin embargo, que "la duración de la batería puede variar en función de los casos de uso". Enchufar el sistema debe mantenerlo en funcionamiento constante: "El nivel de potencia se mantendrá cuando se conecte a una toma de corriente alterna", dicen las especificaciones del Magic Leap.

Apps disponibles en el lanzamiento

Sólo pudimos probar algunas demos con el Magic Leap One y no hemos desempacado una versión que nos enviaron. Sin embargo, el Magic Leap incluye cierto software:

Magic Leap World (el app store de Magic Leap)



Dr. Grordbort's Invaders Preview (un demo de un juego de Weta Workshop)



Helio (el navegador web de Magic Leap One)



Social Suite (donde hay herramientas como chat con avatar, entre otras)



Screens (una herramienta para usar diferentes monitores al mismo tiempo en un solo cuarto)



Otros apps de Magic Leap en el Magic Leap World:

Create (herramienta para pintar de Magic Leap)



Tonandi (app de de realidad aumentada de la música de la banda islandesa Sigur Ros)



Abductor (app para desarrollador)



NBA Preview App (la cual CNET debe probar)



Asimismo, Magic Leap también tendrá un Portal de Creador, un centro de desarrolladores donde estarán disponibles algunas herramientas extra, incluyendo un software creativo llamado Magic Kit.

Puedes enfocarte en objetos a diferentes profundidades, algo que VR no puede hacer

Las pantallas de campo claro pueden funcionar con foco variable, algo que no vi enfatizado en mis demos. Pero Magic Leap respondió que "tus ojos pueden enfocarse en objetos digitales de la misma manera en que se enfocarían en objetos físicos, tanto de cerca como de lejos". Es como nuestros ojos funcionan. La realidad virtual no hace esto: los mundos de realidad virtual actuales son de enfoque fijo.

Sarah Tew/CNET

Magic Leap puede seguir tus ojos, pero no siempre los usa

El seguimiento de la mirada "no siempre es usado", según Magic Leap. "Sin embargo, las aplicaciones individuales pueden optar por utilizar la mirada como un método de entrada de gran alcance". El seguimiento de los ojos está empezando a usarse en la próxima ola de hardware de RV y el seguimiento de los ojos podría usarse para hacer contacto visual o interactuar con objetos sin usar las manos.

El sensor de profundidad del auricular funciona del 'largo de un brazo' hasta unos 3-5 metros

La tecnología de escaneo y mallado de Magic Leap One comienza a unas 14 pulgadas de distancia y se extiende hasta entre unos 9.8 pies y 16.4 pies de distancia. Escanear una habitación entera significa moverse lo suficientemente cerca como para que los sensores de profundidad puedan registrar las paredes, el piso y los muebles. Las aplicaciones podrían seguir midiendo de nuevo (escaneando) la habitación o usar una sola malla de habitación.

Hace mucho, había un cómic de Magic Leap

El fundador y presidente ejecutivo de Magic Leap, Rony Abovitz, creó un cómic en 2012 con el escritor de cómics (y co-creador del cómic de 2008 de Guardianes de la Galaxia) Andy Lanning, después de que la compañía fue fundada en 2010. El cómic, "Magic Leapers: Welcome To The Experience" (algo así como "Magic Leapers: Bienvenidos a la experiencia"), imaginaba a unos chicos descubriendo una fábrica como la de chocolates de Wonka en la que pequeñas criaturas voladoras de ojos saltones podían extender sus hocicos y mostrar puertas a mundos mágicos. Esto fue mucho antes de que Magic Leap incluso tuviera un auricular en funcionamiento. Esas criaturas, los Leapers, son lo que inspiró parcialmente el diseño de lentes con ojos saltones de los auriculares.