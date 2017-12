Manuel Fernandez-Valdes/Netflix

Si te gustó la primera temporada de Las chicas del cable, puedes estar tranquilo. Su segunda temporada, que se estrena en Netflix a nivel global el 25 de diciembre, no te va a defraudar. En ella siguen abundando los temas de música contemporánea comercial, los zapatos de tacón bajo, los vestidos de cintura suelta por debajo de las rodillas, la voz de Lidia (Blanca Suárez) narrando el principio y final de los episodios para resumir sus preceptos morales y sí, claro, los embrollos amorosos.

La temporada contará con ocho capítulos de los que pudimos ver dos para esta crítica. Todo arranca la Nochevieja de 1928. Por un momento tendrás la sensación de que tal vez no acabaste de ver la temporada pasada o deberías volver a ver el final de los episodios anteriores porque pareces no recordar nada. Pero no te preocupes. La serie ha hecho una pequeña elipsis temporal pero enseguida se asegurará de explicarte qué ha pasado con cada uno de sus protagonistas en estos meses.

Las cosas empiezan con las chicas -- Lidia, Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández) y Ángeles (Maggie Civantos) -- deshaciéndose de un cadáver. Para finales del primer episodio sabrás quién es el muerto y cómo han llegado nuestras protagonistas a esa situación. También sabrás qué ha pasado con ellas en este tiempo: Lidia ha negociado la readmisión de algunos trabajadores en la compañía telefónica y ella misma es la secretaria de dirección. Tiene un jefe nuevo, Sebastián Uribe (Ernesto Alterio), encargado de la gerencia de la empresa hasta que encuentren a un nuevo director general. Oh, y a pesar de que tanto Carlos (Martiño Rivas) como Francisco (Yon González) están enfadados y despechados con ella, cada vez que Lidia se encuentra con el uno o el otro no puede evitar hacerles ojitos y dejar al espectador con la eterna pregunta de cuál de los dos le gustará más en realidad. Sospechamos que los dos.

Manuel Fernandez-Valdes/Netflix

Aquí tenemos que decirte además que la serie se ha buscado la excusa de hacer que Francisco, que ha dejado a su esposa y la vida burguesa, trabaje ahora en una fábrica. Decimos que es una excusa porque básicamente así pueden hacerlo aparecer en camiseta de tirantes blanca y sudado, luciendo músculos.

Pero hablemos del otro triángulo de esta serie. Carlota sigue su relación abierta y progresista con Sara (Ana Polvorosa) y Miguel (Borja Luna). Parece que los amantes están un poco celosos los unos de los otros. También por el hecho de que Carlota no le haya explicado a sus amigas que, además de con Miguel, está también liada con Sara.

Ángeles continúa en un matrimonio abusivo y peligroso, después de que no pudiera escapar de Mario (Sergio Mur) a finales de la temporada anterior. Pero te llevará poco tiempo darte cuenta de que la ex telefonista es en realidad mucho más valiente y habilidosa de lo que podría parecer.

Los que son más adeptos a la comedia de enredos que al drama telenovelero puro y duro, no tienen por qué preocuparse. La historia sentimental entre los buenazos (pero definitivamente no demasiado brillantes) Marga y Pablo (Nico Romero) sigue dando de sí.

Entre las novedades de este año, además del argentino Alterio, se incorpora Andrea Carballo para interpretar a su hermana, Alexandra. Y Antonio Velázquez interpretará al policía comprometido y definitivamente más guapo que la media (de policías, se entiende, no que el resto de este reparto).

En conclusión, si disfrutaste con las escenas de sexo generosas, el mensaje feminista, la moda de los años 20 y los demás ingredientes que componen esta serie de época de Netflix, te gustará la segunda temporada de Cable Girls.

Pero, una advertencia: si, como algunos integrantes de la redacción de CNET en Español entre los que no me encuentro, le diste una oportunidad a la serie y te pareció obvia, sobre narrada, sobre explicada y que quería ser demasiado feminista... No lo intentes con la temporada 2.

