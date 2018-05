Nicky Jam TV

¿Quién no recuerda la canción oficial de Alemania al Mundial de México 1986? La escuchas una vez y nunca más se te olvidará. Y el tema de Rusia 2018 no se quiere quedar atrás.

Este 14 de junio arranca el torneo de fútbol más importante del mundo con el partido entre los anfitriones rusos y Arabia Saudita. Pero no tienes que esperar hasta entonces para comenzar a sentir la pasión que vivirás hasta la final del domingo, 15 de julio. Ya conocemos la canción oficial del Mundial, "Live it Up", seleccionada por la FIFA, y muchas otras no oficiales que igualmente te harán mover la colita.

"Live it Up", que cuenta con los cantantes Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, y la producción de Diplo, es del estilo musical ska que fusiona el reggae con otros ritmos contemporáneos como la música electrónica.

En el coro del tema, el reggaetonero Nicky Jam, de ascendencia puertorriqueña y dominicana, repite la frase "tenemos una vida, vive tu vida, porque sólo tenemos una vida". La segunda voz que escuchamos es la de Era Istrefi, una cantante y compositora kosovar de 23 años que es comparada a Rihanna y a la australiana Sia. Y el artista sorpresa es Will Smith, quien comenzó su carrera como un rapero pero ahora se reconoce más por su exitosa carrera como actor en Hollywood.

Pero si quieres crear una lista de reproducción en tus cuentas de Spotify, Pandora, iTunes, Apple Music, Google Play o hasta YouTube, hay un montón de canciones de las que escoger, muchas lanzadas con el apoyo de los patrocinadores de las selecciones.

Una opción es "Sube la marea", auspiciada por Copa Airlines y la Federación Panameña de Fútbol, para homenajear a la selección de Panamá que debuta en su primer Mundial. La autoría y la producción la canción es de Los Gaitanes y cuenta con la colaboración de reconocidos artistas panameños como Rubén Blades, Omar Alfanno, Erika Ender, Los Gaitanes, Los Rabanes, Samy y Sandra Sandoval, Osvaldo Ayala, Nando Boom, Kafu Banton, Lilo Sánchez, Alejandro Duncan, Idania Dowman e Ingrid de Ycaza.

Otra canción pegadiza para el Mundial proviene de la cantante y artista uruguaya Natalia Oreiro, quien aparentemente es más conocida en Rusia por sus telenovelas que el futbolista argentino Lionel Messi. Ella canta "United by Love" en inglés, español y ruso, y el tema seguro te hará bailar con su remezcla de ritmos latinos. Oreiro lanzará otra pista el 8 de junio, también trilingüe.

Como parte del patrocinio de NBCUniversal Telemundo de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, que les autoriza transmitir los 64 partidos en EE.UU., Telemundo presentó la canción "Positivo", por el colombiano J Balvin y el productor haitiano Michael Brun.

Maluma, el reggaetonero colombiano, se une al cantante estadounidense de ascendencia haitiana Jason Derulo para otro tema oficial para el Mundial; está patrocinado por Coca Cola. "Colors" es un himno a la diversidad de los pueblos que lucharán por conquistar el Mundial Rusia 2018. Las letras de Maluma son en español mientras que Derulo canta en inglés.