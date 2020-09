Las laptops con mejor duración de batería en 2020

No debería de ser ninguna sorpresa que la vida de la batería de una laptop es una de sus características fundamentales. Lo que sí es sorprendente son las marcas y modelos de laptops que ocupan los puestos de honor. No siempre resultan ser los sospechosos de siempre.

¿Por qué estamos tan obsesionados con la vida de las baterías? Más que el tamaño de las pantallas, el poder de procesamiento o el número de puertos, la vida de la batería es lo primero que piensan los compradores que se hacen de una laptop. Después de todo, no quieres que tu PC se apague a la mitad de un programa de Netflix o mientras tomas notas en una clase larga , y andar por la vida cargando una batería de respaldo es algo incómodo.

¿Quién tiene el mejor desempeño? # Nombre Horas:Minutos Minutos 1 Asus ExpertBook B9450F 16:29 989 2 LG Gram 14 16:03 963 3 LG Gram 17 16:17 779 4 Samsung Notebook 9 Pro 12:30 750 5 Dell XPS 13 9300 11:26 686 6 HP Elite Dragonfly 11:26 686 7 Lenovo Yoga C940-14IIL 11:15 675 8 Lenovo C740-14IML 11:12 672 9 HP Spectre x360 13-AW0013dx 10:38 638 10 Apple MacBook Pro de 13 pulgadas 2019 10:32 632 11 Dell XPS 13 7390 2-en-1 10:07 607 12 Acer Swift SF714-52T 9:50 590 13 Lenovo Yoga C940-15IRH 9:44 584 14 Huawei Matebook Pro X 9:31 571 15 Acer Aspire 1 A115-31 9:05 545 16 Microsoft Surface Laptop 3 8:58 538 17 Acer Aspire 5 A515-54 8:38 518 18 Microsoft Surface Pro 7 8:34 514 19 HP Spectre x360 15 (OLED) 8:34 514 20 Dell XPS 15 9500 (2020) 8:14 494 21 Dell G5 5590 8:10 490 22 Lenovo Ideapad 730S 8:08 488 23 Apple MacBook Pro (16 pulgadas, 2019) 8:02 482 24 MSI Prestige 15 A10SC 7:57 477 25 Acer Aspire 7 A715-74G-71WS 7:56 476

Mientras que alguna ves las MacBooks de Apple (la MacBook Air y la Apple MacBook Pro) controlaron la cima de esta tabla, el actual ganador viene de un lugar inesperado: la Asus ExpertBook B9450F. La computadora portátil ultraligera y de negocios de la compañía tuvo un resultado superior a las 16 horas.

La serie Gram de LG es mejor conocida por ser muy ligera, y la LG Gram 14 de 14 pulgadas no es la excepción con un peso de 2.5 libras (incluso las laptops delgadas de 15 pulgadas suelen pesar más de 4 libras). Pero además de eso, tiene una batería que dura más de 16 horas, lo que es excepcionalmente bueno. Parte del secreto es que un cuerpo largo de 15 pulgadas tiene más espacio para una batería más grande junto con la pantalla grande y el teclado amplio. Asimismo, Dell se cuela entre las primeras cinco con la XPS 13.

Hay tantos factores para determinar la duración de la batería de una computadora portátil que es difícil predecir de antemano cuánto durarán las diferentes laptops o los diversos modelos de la misma computadora, según las especificaciones (por ejemplo, teclado, disco duro, pantalla Retina, número de puertos USB, lector de huellas dactilares) o precio. Además de los típicos consumidores de energía, hay diversas características que pueden tener un impacto en la batería, como la forma en que el fabricante implementa medidas de ahorro de energía para el procesador, la pantalla, la red y los periféricos, por ejemplo, Y la forma en que usas la laptop tiene un efecto mayor: ver video en exceso es una pérdida obvia de energía, pero también lo es ejecutar el CPU a la velocidad máxima para procesar números o mantener el brillo de la pantalla al máximo.

Sin embargo, existen algunas reglas generales cuando se trata de seleccionar un dispositivo para que te dure la batería todo el día:

Mientras más brillante y más alta sea la resolución de la pantalla, más energía gasta. Por ellos, la pantalla típica de 1,920 x 1,080 pixeles en una laptop de menos de US$500 usa mucho menos energía que la llamativa pantalla 4K de 500 nits en un modelo más caro.

Entre los procesadores Intel Core, la serie Y usa menos energía que la U, que usa menos energía que la H, y los CPU más nuevos tienden a tener más optimizaciones de batería que los más antiguos.

Los gráficos discretos consumen más batería que los integrados.

Un teclado retroiluminado puede tener un pequeño impacto.

La memoria LPDDR usa menos energía que la estándar DDR —después de todo, "LP" significa "baja potencia"— y un dispositivo con este tipo de memoria tendrá una mayor duración de su batería.

Los videojuegos son de las actividades de mayor consumo de energía para tu laptop.

También puedes extender la vida útil de la batería de tu dispositivo ajustando configuraciones, como hacer que se duerma o apagar la pantalla luego de un intervalo más pequeño y reducir el brillo de la pantalla.

Y mantén en cuenta que la vida de la batería no lo es todo. La Asus NovaGo con Snapdragon dura todo el día, por ejemplo, pero de todos modos sentimos que tuvimos que hacer muchos sacrificios para lograrlo.

Con base en una extensa batería de pruebas en los laboratorios de CNET, estas son las PC con la mayor vida de batería que hemos visto en 2018 y 2019. El top 5 en desempeño están a continuación, y una lista con las mejores 25 la podrás encontrar luego de estas cinco mejores.

Nuestra lista maestra incluye laptops Windows y macOS, Windows 2 en 1 híbridas y Chromebooks con el Chrome OS de Google. No están incluidas las tabletas Android ni iOS.

La prueba específica utilizada aquí es con un stream de video privado sobre Wi-Fi en un bucle infinito. Hay que notar que estas calificaciones reflejan las configuraciones específicas que probamos y que la resolución de pantalla y el tipo de CPU son algunos de los más importantes factores que afectan la vida de la batería.

Si quieres ver el resto del listado, aquí te lo presentamos:

