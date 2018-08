BLOG EN VIVO: Cobertura del lanzamiento del Galaxy Note 9

Este 9 de agosto finalmente conoceremos al Galaxy Note 9, la nueva generación del teléfono de gran pantalla de Samsung.

La gigante surcoreana le mostrará al mundo el nuevo Galaxy Note en la ciudad de Nueva York, y CNET en Español estará ahí, en vivo y en directo, para traerles todas las novedades.

Entre los muchos rumores, se habla de un Note 9 que se saltará la moda del notch o ceja y que no tendrá el lector de huellas en la pantalla, una función que se ha mencionado para los próximos teléfonos insignia de las principales fabricantes del mundo. Se espera que el Note 9 tenga una pantalla curva de 6.38 pulgadas, puerto USB-C, conector de audífonos y su lápiz óptico en el borde inferior derecho. Según múltiples rumores, el S Pen funcionaría como control remoto y vendría en diferentes colores. También se especula que el propio teléfono llegará en colores como negro, gris, violeta (o lila púrpura), azul y café.

Asimismo, se espera que el Note 9 tenga cámaras con apertura variable, un procesador Snapdragon 845 o Exynos 9810, Android Oreo, grabación en cámara lenta a 960fps y los AR Emojis (emojis animados) de Samsung.

No dejes de seguir nuestro BLOG EN VIVO (debajo) a partir de las 10:45 a.m. hora del Este de EE.UU. (7:45 a.m. hora del Pacífico) este jueves 9 de agosto.