Motorola One Vision: El teléfono con cámara de 48 megapixeles llegará pronto a México

CIUDAD DE MÉXICO – Motorola quiere cambiar tu visión de la fotografía móvil y quiere hacer esto con el Motorola One Vision, un nuevo teléfono que tiene sorpresas por casi cualquier lado que lo mires.

El Motorola One Vision quiere seducirte con su visión de un teléfono Google "puro". El celular tiene una cámara de 48 megapixeles que te acercará al mundo de funciones de fotografía nocturna con un nuevo modo que se encarga de hacer fotos nítidas y modos de iluminación de retrato (Portrait lighting) para fotos. El teléfono, además, ejecuta Android Pie, cuenta con una entrada para audífonos y almacenamiento de 128GB que además puedes crecer con tarjeta microSD. Todo esto por un precio de US$350 o 9,999 pesos en México.

El One Vision es un teléfono de 6.3 pulgadas con la novedad de que su relación (cinematográfica) es de 21.9 diseñada para lucirse en reproducción de video desde YouTube o Netflix. Aunque no tiene resistencia al agua, Motorola dice que el One Vision es resistente a salpicaduras, tiene Google Fotos y garantiza actualizaciones de seguridad mensuales por los tres primeros años. Motorola también afirma que recibirá Android Q más adelante este año.

Brasil tendrá el Motorola One Vision en primicia desde el 15 de mayo, para luego llegar a México a partir del 20 de mayo con las distintas operadoras. El celular no llegará a Estados Unidos y tampoco a Canadá, pero Motorola dijo que sí llegará más adelante a Europa y otros mercados de Asia, Australia y Medio Oriente.

"Es una familia que nos permite hacer cosas diferentes", dijo en el evento Fabio Oliveira, gerente general de Motorola México. "Motorola One, singular, único, enfocado en el usuario, foco en innovación y diseño".

El Motorola One Vision se enfrentará a un vendaval de celular asiáticos que llegan al mercado con cámaras entre 30 y 40 megapixeles. Estas marcas, de las que resalta Xiaomi y Huawei, han metido presión a la hegemonía de Motorola con especificaciones y diseños similares, pero con un precio inferior. El One Vision, a punta de software "puro" y cámaras de 20 y 40 megapixeles, intentará mantenerse en la batalla.

Motorola quiere brillar con generosas funciones de alta calidad a un teléfono de este precio. El sensor de 48 megapixeles utiliza tecnología pixel binning para combinar pixeles de 12 megapixeles destinadas a hacer que las fotos tengan menos ruido. El sensor de profundidad de 5 megapixeles ayuda a ofrecer el efecto de profundidad.

Las cámaras en el One Vision, como en casi cualquier otro teléfono de Motorola, están equipadas con muchas funciones — pero también hay novedades como Night Vision o Visión Nocturna. Esta función utiliza inteligencia artificial para tomar mejores imágenes en la noche; también tiene un modo de captura que deduce una sonrisa o el modo de composición inteligente que echa mano de la regla de los tercios para mejorar tus fotos. La cámara frontal de 25 megapixeles también mejora con funciones de iluminación en el modo retrato.

Motorola apunta a que con diseño y estas potentes cámaras, su presencia en el mercado siga en aumento. La firma de las alas de murciélago cerró el 2018 con una cuota de mercado de 6 por ciento en Estados Unidos, por detrás de Apple, Samsung y LG.

"Es una familia que nos permite hacer cosas diferentes, ampliar nuestra oferta de productos a más consumidores y no es una familia de generaciones", agregó Oliveira. "Esto nos da oportunidad a seguir el ritmo de los usuarios y a reaccionar más rápido a sus necesidades".

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 15 de mayo de 2019.

Con la colaboración de Jessica Dolcourt.