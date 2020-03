El lanzamiento del iPhone 12, uno de los teléfonos más esperados para este año, pende de un hilo.

Analistas y medios digitales no se ponen de acuerdo y, citando sus fuentes e información, pronostican un lanzamiento tradicional para septiembre. Pero en el peor de los casos, el lanzamiento se podría retrasar no solo a octubre o noviembre, sino hasta 2021 cuando todo el tema de COVID-19 se haya tranquilizado.

La firma de análisis Wedbush dice que en caso de que el iPhone 12 llegue al mercado, Apple optaría por no lanzar ese celular en China, a pesar de la importancia que tiene ese mercado para la empresa y para cualquier otro fabricante. En China, Apple optaría por vender otros teléfonos previos, pero el iPhone 12 se quedaría reservado para otras regiones en donde sí se tendría demanda.

Bloomberg, por su parte, dice que Foxconn, la principal maquiladora del iPhone, se está recuperando del cese de operaciones en China y todo respecto al iPhone, sigue en pie. El iPhone 12, haciendo caso a Bloomberg, sigue en pie para el otoño ya que su producción está programada para comenzar en verano, cuando se espera que las cuarentenas y pausa de operaciones ya se hayan acabado o aminorado.

Apple no da comentarios sobre rumores, reportes o productos que no se han anunciado. El iPhone 12 es un teléfono esperado para este otoño, pero ante los problemas por el coronavirus el lanzamiento se podría retrasar. Apple ya lanzó dos productos en lo que va del año, la MacBook Air y el iPad Pro, pero la empresa habría planeado otro lanzamiento, uno sobre el iPhone 9 o iPhone SE 2, pero que se tuvo que cancelar. El evento anual WWDC se celebrará en junio, pero no tendrá edición física.