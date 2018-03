El HTC One X9 sale al mercado en China

Agrandar Imagen HTC

Aquellos consumidores chinos que dejaron sus compras navideñas hasta el último tienen una nueva opción de la mano de HTC.

La fabricante coreana lanzó en el país asiático su más reciente celular, el HTC One X9, según reportes de The Verge y TechTimes. El teléfono inteligente, que viene con una cubierta metálica, costará el equivalente a US$370, una oportunidad para la empresa de conquistar a más consumidores con un dispositivo de gama media. No se divulgó la fecha de su llegada a Estados Unidos.

El teléfono, con un diseño exterior elegante, tiene una pantalla de alta definición 1080p y resolución de 401 ppi de 5.5 pulgadas para ver videos, y bocinas frontales estéreo con sonido envolvente Dolby de BoomSound para escuchar en voz alta. Además, tiene una cámara trasera de 13 megapixeles y una frontal de 5 megapixeles.

Según la página Web de HTC en China, se requirió de unos procesos avanzados de 300 horas de más de 50 pasos para completar la cubierta de metal que es de sólo una pieza.

Sus entrañas son igualmente fascinantes. El celular utiliza el procesador de ocho núcleos Helio X10 de 64 bit MediaTek, viene con 32GB de almacenamiento interno y una batería de 3,000 mAh.

Hace una semana comenzaron a salir fotos filtradas del One X9. La información acertó en la mayoría de la información. Entre la diferencias es que el One X9 parece venir sólo en un modelo con almacenamiento interno de 32GB con 3GB de RAM. Sin embargo, tiene ranura para una tarjeta microSD y se le puede ampliar hasta 2TB.

Otro detalle nuevo: tiene opción para dos tarjetas SIM.