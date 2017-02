Agrandar Imagen Ezra Shaw/Getty Images

Las redes sociales se volvieron locas con el show de medio tiempo de Lady Gaga. La cantante fue la encargada de animar la noche en la Super Bowl 2017 en el NGR Stadium ubicado en Houston.

El comienzo de la artista fue a todo dar, desde el techo del propio estadio y con 300 drones con luces de colores que hacían brillar el firmamento como si fuesen estrellas, primero blancas, pero luego rojas y azules para formar la bandera de Estados Unidos.

La primera polémica de la cantante fueron sus palabras mientras entonaba la canción God Bless You: "Una nación, debajo de Dios, indivisible, con libertad y justicia, para todos", lo que para algunos en Twitter representaba una clara alusión a su opinión sobre la orden de inmigración de Donald Trump, que tantas protestas ha traído en las últimas semanas.

Sin embargo las redes sociales no solo tuvieron en cuenta los drones o discutieron sobre si Gaga había sido polémica o no, sino que además recrearon la entrada de la artista volando como Spider-Man dentro del estadio, en donde cantaría This Land is Your Land y seguiría con algunos de sus éxitos como Poker Face o Bad Romance.

Y como es costumbre, Los Simpsons lo predicen todo, aunque en esta oportunidad Bob Esponja también ha sido protagonista. ¿Algún meme que aportar? Déjanos tus comentarios al final de este artículo.