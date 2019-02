Mírame como Lady Gaga a Bradley Cooper: El momentazo del Óscar 2019

Parecía que no habría un momento "meme" en los Óscar 2019, pero sí llegó.

Lady Gaga y Bradley Cooper protagonizaron la escena más caliente de una ceremonia muy fría. Los Óscar 2019 comenzaron muy bien con la presentación de Queen, pero luego se fue enfriando hasta que llegó la pareja que protagoniza la película A Star Is Born.

Gaga y Cooper interpretaron Shallow en el Staples Center de Los Ángeles, canción que se llevaría el Óscar como tema original, y al final de tema compartieron sentados en el piano, lo que generó uno de los momentos más íntimos de la ceremonia. Hasta un gif se generó del mágico encuentro:

De inmediato, las redes sociales respondieron al romántico encuentro, haciendo énfasis en que Irina Shayk, la pareja de Cooper, estaba en el evento:

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.