Lady and the Tramp: La película de Disney Plus lanza un nuevo tráiler

Walt Disney Pictures

En su estrategia de adaptar clásicos animados a nuevas versiones con actores de carne y hueso -- casos de Aladdin y Dumbo, entre otros --, Disney lanzó el lunes el nuevo tráiler de la película Lady and the Tramp, que se estrenará en exclusiva el 12 de noviembre en la futura plataforma Disney+ (Disney Plus).

El filme es una adaptación de la película animada de 1955, Lady and the Tramp, conocida en Latinoamérica como La dama y el vagabundo.

La nueva versión emplea mascotas reales entrenadas, en las que se usó animación generada en computadora para simular los diálogos de los animales. Y Disney reclutó a un grupo de estrellas de cine y de TV para que aportaran las voces en inglés a los animales protagonistas de la historia. Así, Tessa Thompson (Thor: Ragnarok, Westworld) da su voz a Dama, la cocker spaniel que vive en una privilegiada casona de una zona acomodada de la ciudad; y Justin Theroux (The Leftovers) da su voz al carismático perro callejero que ayuda a Dama cuando ésta se ve abandonada y perdida en las duras calles de la ciudad.

Lady and the Tramp combina actores, mascotas y escenarios reales junto con animación fotorrealista (al estilo de The Lion King) para contar esta aventura romántica. Además de Thompson y Theroux, el filme también cuenta con las voces en inglés de Janelle Monáe (Peg), Sam Elliott (Trusty), Kiersey Clemons (Darling), Thomas Mann (Jim Dear) e Yvette Nicole Brown (Tía Sarah). El filme es dirigido por Charlie Bean.

La película Lady and the Tramp se estrena el 12 de noviembre de 2019 solo en Disney Plus.