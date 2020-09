LaCie 1big Dock: La unidad externa que hace suspirar a los creadores

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

LaCie, una marca filial de Seagate, hace unos de mis productos favoritos para almacenamiento. Pero es hasta ahora que he podido probar el LaCie 1big Dock, un verdadero monstruo del almacenamiento externo y hecho especialmente para los creadores de contenido como fotógrafos o editores de video.

Yo no soy ningún creador de contenido como tal, pero tomo un montón de fotos con mi Sony A7RII y grabo mucho video —1080p o 4K— desde mi Sony A6300. Así que esta unidad de almacenamiento 1big Dock de 8TB me viene perfecto para guardar ahí todos esos archivos que no quiero poner en la unidad interna de mi Mac para evitar atiborrarla en un santiamén.

LaCie 1Big Dock: Características importantes

Capacidad de 4TB, 8TB o 16TB

Velocidad: Lectura de 280MB/s y Escritura de 240MB/s

Unidad: IronWolf Pro (7,200 rpm)

Puertos: Dual Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4, USB 3.0

Ranuras: Tarjetas SD y CF

Compatible con Windows 10 y macOS

Dimensiones: 118x56.3x217mm

Garantía de 5 años y garantía de 5 años para recuperación de datos

Peso: 1.7Kg

Precio: A partir de US$369 por la versión con HDD y desde US$1,349 por el modelo con SSD.

Mi experiencia con la unidad de almacenamiento

Entre mis más profundos deseos estaba el tener una unidad de almacenamiento externo similar a la 1Big Dock. Sin embargo, por una buena oferta en Amazon opté por comprar el Seagate Backup Plus Hub de 8TB. El espacio era suficiente para almacenar mi información y la de mi esposa. Pero yo, al usar muchísimas tarjetas SD, aún extrañaba una entrada para este tipo de tarjetas en mi Mac o en la unidad de almacenamiento.

Ahora que he probado la 1Big Dock, que justamente cuenta con esa entrada SD directamente en su chasis (al igual que una entrada para tarjeta CF y puerto USB), no hay vuelta atrás a otras unidades. El almacenamiento de la unidad de prueba es también de 8TB como mi anterior modelo, pero ahora tengo un producto que no solo me parece más bonito en cuanto a su diseño, sino que también es mucho más funcional.

Agrandar Imagen LaCie

La 1Big Dock se ha acoplado bastante bien a mi escritorio, con su diseño sobrio pero llamativo por el pequeño foco azul en la parte frontal que se prende cuando está encendido. El diseño es, como ya dije, sobrio; es un tanto grande y es bastante pesado por sus casi dos kilos, pero es entendible ya que este no es un disco duro externo para echarlo a la maleta y llevarlo a donde quieras; sino que se trata de un producto que debe estar en tu escritorio y casi nunca moverse en espera de que llegues y comiences a transferir tu información.

Los puertos en la parte frontal me ayudan muchísimo a la hora de transferir datos, evitándome tener que poner un dongle a la Mac o conectar mi cámara físicamente a la computadora y transferir la información. Pero sus puertos frontales no son los únicos que me han salvado la vida — los de la parte trasera también han sido geniales.

Muy bien escondidos en la parte trasera, la unidad cuenta con un montón de puertos útiles: hay un puerto para DisplayPort (1.4), uno Thunderbolt (USB-C) de carga y otro Thunderbolt (también USB-C) que va a una computadora para transferencia de información y la posibilidad de enviar carga; encontramos un puerto para el regulador de carga y uno más para colocarle un candado universal. Y como si no fuera poco, el único botón en la parte trasera es para encenderlo o ponerlo en reposo.

Todos los puertos antes mencionados son de mucha importancia, pero el que me ha salvado es el USB-C que va hacia la computadora. Este puerto me permite enviar la información de la Mac al 1Big, o viceversa, pero también le da energía a la Mac, evitándome el tener que también conectar el cargador. Con un solo cable Lightning (USB-C) puedo enviar información y cargar la batería — bendito puerto.

Quizá lo único que no me gusta tanto de esta unidad de almacenamiento es el ruido. La 1Big Dock se mantiene silenciosa casi todo el tiempo, pero cuando la voy a usar, el disco duro comienza a girar en el interior y el ruido es bastante notorio. Entonces, en cuanto voy a usar la información guardada en el disco duro, la unidad comienza a hacer bastante ruido. No digo que sea molesto, pero preferiría un poco más de silencio al trabajar.

Conclusión: Una unidad de ensueño

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Después de varias semanas usando esta unidad de almacenamiento externo, me es fácil recomendarla a cualquier creador de contenido que explícitamente necesite de las unidades frontales, porque son un gran ahorro de tiempo y dan mayor facilidad de manejo de información.

En mi uso cotidiano solo utilizo uno o dos puertos, así que los que incluye son más que suficientes. El diseño es bonito y poco llamativo, así que se verá bien junto a tu computadora o bajo de tu monitor (como yo lo tengo) y como una buena adición a tu escritorio.

Si el ruido que genera el disco duro al trabajar puede ser un problema para ti, te recomendaría echarle un ojo a un producto prácticamente idéntico pero que tiene una unidad en estado sólido (SSD) en lugar del disco duro (HDD) y que la hace muy silenciosa y también mucho más veloz para transferir información.

La 1Big Dock no está hecha para llevarla contigo en la mochila (para eso recomendaría el modelo Rugged de LaCie que incluso es resistente a caídas y tiene una cubierta que le da mayor protección), pero es casi perfecta para tenerla en tu escritorio como la compañera de tu contenido.

Reproduciendo: Mira esto: Estos gadgets serán tus aliados para trabajar o estudiar...