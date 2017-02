Agrandar Imagen Captura de pantalla: Gonzalo Jiménez/CNET

El tráiler de la segunda temporada de Stranger Things debutó la noche del domingo durante el Súper Bowl y su principal revelación fue que los nuevos episodios de la exitosa serie de Netflix se estrenarán en Halloween, el próximo 31 de octubre.

La fecha de lanzamiento resultó toda una sorpresa, pues la primera temporada de Stranger Things se estrenó en el verano de 2016 y se esperaba que repitiera ese patrón.

El avance se inicia con una auténtica publicidad televisiva de los años 80 de Eggo, la marca de waffles congelados que son los favoritos del personaje de Eleven (Millie Bobby Brown) en la primera temporada de Stranger Things.

Luego de estas imágenes, el tráiler introduce el rostro de Eleven pero invertido, lo que calza perfectamente con el texto que aparece en pantalla: "El mundo está girando al revés" (The World is Turning Upside Down).

Si bien el monstruoso Demogorgon de la temporada pasada fue destruido, todo parece indicar que el mundo invertido (Upside Down) vuelve a colarse en la realidad y amenazar a los protagonistas.

El avance muestra fugazmente a Eleven con cabello y algunos de los personajes principales como el agente Jim (David Harbour), Joyce (Winona Ryder), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Mike (Finn Wolfhard) y Will (Noah Schnapp).

Se sabe que los nuevos episodios tienen lugar en 1984, un año después de los acontecimientos extraños ocurridos en la temporada pasada.

La nostalgia por los años 80 se mantiene en las nuevas imágenes: los jóvenes protagonistas aparecen vestidos con el traje de Ghostbusters -- ahora que se conoce la fecha de estreno, pareciera sensato conjeturar que son disfraces de Halloween -- y hay una escena en la que una puerta se abre y revela unas extrañas luces en el cielo, una obvia referencia a Steven Spielberg y su película Close Encounters of the Third Kind (1977).

Ahora, hay que esperar hasta el 31 de octubre de este año para conocer todos los detalles de la segunda temporada de la popular serie de Netflix.

