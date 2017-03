HBO vía Facebook

La espera ha sido larga. Y no, no me refiero a lo que tendremos que esperar todavía hasta el 16 de julio para el estreno de la séptima temporada de Game of Thrones, si no a lo que tuvimos que esperar para saber esta fecha.

HBO, que hoy ya había hecho público el póster de la nueva temporada de su serie de dragones y lucha por el poder, quiso avisar a sus fans de que podrían saber la fecha de estreno de los nuevos episodios mediante Facebook Live a partir de las 11 de la mañana hora del Pacífico. Llegada la hora nos encontramos con un enorme bloque de hielo que parecía contener una plaquita en su interior. Había que esperar a que el hielo se deshiciera para leer la placa y con ello tener la fecha.

Hay que reconocer que ver cómo se derrite el hielo es francamente aburrido. Incluso a pesar de la aparición de actores como Isaac Hempstead Wright (Bran Stark), Lena Heady (Cersei Lannister) o Gwendoline Christie (Brienne) durante la retransmisión para pedirles a los usuarios que escribieran "Fire" (Fuego) en los comentarios y ayudaran así a hacer más rápido el proceso.

Al tedio de ver agua fundiéndose también hay que añadir problemas técnicos y es que la retransmisión -- que pese a ser en Facebook Live dudamos de si fue realmente en directo -- se interrumpió un par de veces antes de revelar la fecha. Los usuarios, impacientados, decidieron cambiar los comentarios de "Fire" por "Shame!" (Vergüenza), esa palabra popularizada durante la expiación de Cersei.

HBO vía Facebook

La tercera fue la vencida y mediante la palabra "Dracarys" en los comentarios finalmente pudimos ver que tendremos que esperar al verano para ese invierno de Westeros que lleva amenazando con llegar desde hace años...