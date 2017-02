Sexismo en Silicon Valley, Nintendo Switch y los celulares del MWC

3:43 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Un escándalo y dos previsiones.

Una entrada de blog de una ex ingeniera de Uber desató la polémica: en su escrito, ella dice haber sufrido acoso sexual de un colega de rango superior y que la empresa, según su recuento, habría hecho oídos sordos. En respuesta, Uber está realizando una investigación interna, pero este caso particular es ilustrativo de problemas frecuentes de un segmento de la población de Silicon Valley: cerca del 60 por ciento de mujeres entrevistadas en esta encuesta dijeron haber sufrido situaciones de acoso en algún momento.

Escucha el podcast de 'La Semana'

En la industria, menos del 15 por ciento de los puestos técnicos son ejercidos por mujeres y aunque las preocupaciones por la diversidad están en boca de muchas empresas, hay asuntos que parecen no resueltos en el campo laboral cotidiano.

Pero no todo son pálidas en este mundillo, porque estamos esperando con ansias la llegada de la Nintendo Switch y de varios teléfonos en la feria de tecnología Mobile World Congress.

Ni bien la sacamos de su caja, nos sorprendió el pequeño tamaño de esta consola en su modo tableta, y aprovechamos para conectarla a la televisión para jugar The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un juego que estará disponible el mismo día que se estrena la consola, el 3 de marzo.

La Switch cuesta US$300 y traerá este año cerca de 8o títulos, que puedes consultar aquí.

En pocos días, esperamos también el megaevento de tecnología Mobile World Congress, que no traerá al Samsung Galaxy S8 pero que verá nacer dispositivos muy anhelados, como los LG G6, Huawei P10 y P10 Plus, los retro y nostálgicos Blackberry Mercury y Nokia 3310, y teléfonos de rango medio de las líneas Motorola G y ZTE Blade.

Aquí puedes consultar todos los teléfonos que conoceremos en Barcelona.

CNET en Español estará en Barcelona para traerles todos los pormenores del Mobile World Congress (MWC) en esa ciudad.

Sigue toda nuestra cobertura del Mobile World Congress en este enlace.