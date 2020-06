La red avispa: Penélope Cruz domina el acento cubano en película irregular de Netflix

Netflix

No puedo dejar de pensar que el rodaje de La red avispa (Wasp Network), que se estrena este 19 de junio en Netflix, debió ser muy divertido. Esta película basada en hechos reales está ambientada en los años noventa (y contiene vestuario, maquillaje y peluquería de la época), cuenta con director y guionista francés (Olivier Assayas), diálogos en inglés y español (y un poco de ruso), se rodó entre las islas Canarias y Cuba (pero está ambientada entre Miami y Cuba) y su reparto está formado por un grupo de intérpretes que la hacen todavía más internacional. Me imagino a la española Penélope Cruz, el venezolano Edgar Ramírez, el mexicano Gael García Bernal, el brasileño Wagner Moura, la cubanoespañola Ana de Armas o el argentino Fernando Sbaraglia intercambiando comentarios entre toma y toma sobre cómo decir determinada frase con acento cubano.

La lección interpretativa de este reparto coral es uno de los mayores atractivos de Wasp Network. Cruz destaca con luz propia. La madrileña interpreta en la película a Olga: una madre, esposa y trabajadora en una tenería de La Habana que de la noche a la mañana se queda sin marido. Ramírez, a quien ya pudimos ver trabajando junto a cruz en American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, es René, dicho marido y un piloto que se escapa a Miami. La película nos muestra el caso de René y de otros desertores cubanos que se infiltraron en la sociedad estadounidense pero en realidad formaban parte de una red de espionaje procastrista y que quería evitar atentados terroristas en suelo cubano.

Son muchos los temas que trata de exponer La red avispa. Las consecuencias del embargo impuesto por Estados Unidos en la isla, la dificultad que tienen los cubanos para conseguir la documentación y permisos para salir al exterior, la importancia de la comunidad cubanoamericana en Miami, la conexión que esa comunidad siente con la isla y sus habitantes, la cercanía geográfica entre Cuba y Miami. Además de tratar de darnos una lección de historia sobre la década de los noventa y el conflicto cubanoamericano.

Son tantas las historias y los personajes que Assayas trata de mostrarnos en Wasp Network en solo dos horas de duración que en la película abundan las elipsis temporales y se condensan los años. La trama es difícil de seguir a ratos y algunos personajes no reciben toda la atención y tiempo en pantalla que se merecen. No me malinterpretes. No estoy diciendo que ésta debiera ser una película más larga. Soy una gran creyente en las películas de 90 minutos, 120 como máximo. Simplemente creo que Wasp Network es otro ejemplo de algo que hubiera funcionado mucho mejor en forma de miniserie.

El filme también quiere establecer cierto paralelismo entre la historia de dos mujeres abandonadas, cada una en uno de los dos centros geográficos de esta historia. Y apunta a las similitudes entre dos personajes femeninos cuyos maridos no dejan que ellas puedan acabar de conocerlos del todo. Pero solo una de esas mujeres, Olga, recibe toda la atención del guión y la dirección que necesita el personaje. Una muestra más de la irregularidad de Wasp Network.

La red avispa debutó en el Festival de cine de Venecia en septiembre del año pasado y su director ha explicado que tuvo problemas para conseguir financiación para este proyecto. Netflix adquirió sus derechos de distribución en enero de este año en una nueva muestra por el creciente interés de la gigante de contenidos digitales por contar con un mayor número de propuestas cinematográficas para el consumo casero. No puedo dejar de preguntarme qué hubiera pasado si Netflix se hubiera involucrado antes en este proyecto.