La próxima Star Wars será de los creadores de Game of Thrones: reporte

La gran pregunta que ha quitado el sueño a los fanáticos de Star Wars es cuál de las dos nuevas trilogías de la saga en desarrollo sería la escogida por Disney. ¿La de Rian Johnson (The Last Jedi) o la de la dupla David Benioff y D.B. Weiss (Game of Thrones)?

Pues, según gizmodo.com, Robert Iger, presidente ejecutivo de Disney, confirmó el martes que el filme de Star Wars que se estrenará en 2022 -- el primero en lanzarse después de The Rise of Skywalker (2019) —será el escrito y dirigido por los creadores de la serie Game of Thrones en HBO, David Benioff y D.B. Weiss.

Iger hizo el comentario durante la cumbre MoffetNathanson Media & Communications. De acuerdo al reporte de gizmodo.com, el alto ejecutivo de The Walt Disney Company afirmó. "Hicimos un acuerdo con David Benioff y D.B. Weiss, quienes son famosos por Game of Thrones, y la próxima película que estrenaremos (de Star Wars) es la de ellos. Y no diremos más al respecto".

En este evento de dos días, en el que participan algunos de los ejecutivos topes de la industria del entretenimiento, Iger recordó que están trabajando en dos shows de Star Wars -- The Clones Wars y The Mandalorian -- para la nueva plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus) y que el plan de Disney es esperar tres años luego del estreno de The Rise of Skywalker para lanzar un nuevo filme de la franquicia.

"Pensamos que sería inteligente hacer una pausa mientras decidíamos qué hacer. Pero ya no vamos a esperar hasta The Rise of Skywalker para empezar a averiguarlo. Ya estamos trabajando muy duro (en el nuevo filme). La conclusión a la que llegamos fue que tres años era el tiempo correcto para no sólo para tomar un respiro y resetear, sino para prepararnos para el estreno de la próxima película", añadió Iger.

La nueva trilogía de Star Wars no tendrá en su centro a ningún miembro de la familia Skywalker y, como bien han señalado algunos analistas, Iger nunca mencionó la palabra "trilogía" en su presentación en el evento del martes; solo se refirió a la próxima película, lo que indica que Disney ve con cautela el futuro de Star Wars: no quiere comprometerse con trilogías ni hizo mención al proyecto en manos de Rian Johnson.

No obstante, Disney ya hizo público que habrá otras dos películas de Star Wars en 2024 y 2026, por lo que tiene sentido que Benioff y Weiss estén trabajando en una nueva trilogía si son los responsables del filme de 2022.

Star Wars: The Rise of Skywalker se estrena en cines el 20 de diciembre.