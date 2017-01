La película 'Apocalypse Now' se convertirá en un videojuego

El filme de guerra Apocalypse Now (1979), coganador de la Palma de Oro en Cannes y tristemente célebre por su accidentada producción en Filipinas, se prepara para ser redescubierto por una nueva generación, pero de la manera menos esperada.

Esta semana Francis Ford Coppola lanzó una campaña en Kickstarter para recaudar los US$900,000 que se requieren para desarrollar un videojuego basado en Apocalypse Now.

El juego se llama Apocalypse Now: The Game y, según indica la página Web del proyecto en Kickstarter, será "una experiencia inmersiva de horror psicodélico", diseñada y escrita por un equipo proveniente la mayoría de Obsidian Entertainment, que ha desarrollado sólidos juegos RPG, como Fallout: New Vegas y Star Wars Knights of the Old Republic.

La meta en Kickstarter es alta -- US$900,000 -- para así poder iniciar el desarrollo del juego, que se espera requiera tres años para estar listo y ser lanzado al mercado.

Lawrence Liberty, productor ejecutivo de Apocalypse Now: The Game, explicó que optaban por buscar financiamiento independiente, pues las empresas desarrolladoras tradicionales querían transformar el juego en un shooter.

De acuerdo con Josh Sawyer, asesor del proyecto, la idea de Apocalypse Now: The Game es más la de un juego de supervivencia, en el que hay que tomar decisiones difíciles y en las que el propio jugador define su curso de acción.

Esta declaración de principios figura en la página Web del proyecto en Kickstarter: "A diferencia de un RPG tradicional, el énfasis no está en escoger diálogos sino acciones y posturas. El combate se inspira en el horror del sobreviviente para enfatizar el sigilo. Esto no es Call of Duty en Vietnam".

Agrandar Imagen Erebus LLC

Al igual que en la película, el jugador toma el papel del Capitán Benjamin Willard, enviado por el ejército estadounidense a Camboya para asesinar al Coronel Kurtz, quien se ha vuelto loco en la jungla y comanda un ejército renegado durante la guerra de Vietnam.

Apocalypse Now se hizo célebre pues su producción se extendió por dos años en las junglas de Filipinas, donde un tifón arruinó todos los decorados; el protagonista original Harvey Keitel fue sustituido por Martin Sheen, quien sufrió un infarto durante el rodaje.

"He visto cómo los videojuegos se han convertido en una vía significativa para contar historias, y estoy emocionado con las posibilidades que se abren para Apocalypse Now en una nueva plataforma y para una nueva generación", afirmó Coppola en el video.

En 2006 otra película de Francisco Ford Coppola fue convertida en un videojuego, The Godfather: The Game, sin la aprobación del director. Ahora, en Apocalypse Now: The Game, la empresa de Coppola, American Zoetrope, dio su visto bueno.

