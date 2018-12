La NASA le tomará fotos a Ultima Thule en año nuevo

NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Steve Gribben

La nave New Horizons de la NASA está programada para explorar mundos más lejanos que nunca antes cuando pase al 2014 MU69 durante las primeras horas del año nuevo.

La nave se ha acercado gradualmente durante las pasadas dos semanas mientras que los científicos de la NASA realizaron una serie de revisiones y correcciones de trayectoria para asegurarse que el New Horizons estuviese en el camino correcto para recabar la mayor información posible del misterioso objeto —llamado Ultima Thule— sin chocar con ninguna roca o escombro espacial que pudiera rondar las afueras de nuestro sistema solar.

"Este último día ha sido quizá el más intenso para nosotros", dijo Alice Bowman, gerente de operaciones de la misión New Horizons en APL, a CBS News. "Teníamos estos cálculos de navegación óptica acercándonos mucho más, lo que significa que buena parte del equipo estuvo despierto toda la noche". También dijo que la nave espacial pasaría a menos de 19 millas de su objetivo, que está a unas 2,200 millas del objeto.

El 15 de diciembre, los 12 investigadores que conformaron el equipo de revisión de riesgos del New Horizons confirmaron que el camino de aproximación era seguro utilizando el telescopio de reconocimiento de largo alcance del New Horizons (LORRI, como se le conoce en inglés). Si hubiesen descubierto lunas o aros cerca de Ultima, la NASA hubiera optado por una ruta de vuelo secundaria, haciendo que el New Horizons modificara el curso para pasar mucho más lejos del objeto.

NASA/Johns Hopkins Applied Physics Laboratory/Southwest Research Laboratory/Henry Throop

"El equipo estaba en completo consenso sobre que la nave debía mantenerse en la ruta más cercana y el líder de la misión adoptó nuestra recomendación", dijo Mark Showalter, quien dirige el equipo de riesgos.

De esta manera, el New Horizons sobrevolará a Ultima Thule desde una distancia de 3,500 kilómetros (alrededor de unas 2,200 millas) —su ruta óptima. Para poner eso en perspectiva, ¿esas maravillosas fotos de Plutón? Las cámaras del New Horizons capturaron esas imágenes volando a 12,500 kilómetros (aproximadamente 7,800 millas) de distancia de la superficie del lejano planeta enano.

Por tanto, el New Horizons estará tres veces más cerca de Ultima Thule que lo que estuvo de Plutón, y proporcionará a los investigadores de la NASA valiosas imágenes y datos científicos de un mundo del que prácticamente no sabemos nada.

El 26 de diciembre, el New Horizons ingresó en el Modo Encuentro, un tipo de "modo seguro" que garantiza que los objetivos científicos de la misión se llevarán a cabo incluso si la nave espacial no funciona correctamente. En circunstancias normales, un mal funcionamiento hace que el New Horizons solicite ayuda por teléfono a la Tierra, pero como eso tarda 12 horas en ejecutarse, es arriesgado hacerlo cuando la nave se encuentre en su mayor acercamiento con el objeto.

New Horizons just confirmed encounter mode entry via 70m at @CanberraDSN (DSS-43). Here we go! — Alice Bowman (@plutoport) December 26, 2018

Prácticamente, cuando en su Modo Encuentro, la nave está sola. Con miles de instrucciones cargadas en sus computadoras, ha empezado su delicado movimiento a mil millones de millas pasando Plutón.

Dos días después de que el New Horizons se quedó por su cuenta, envió la imagen en m+ás alta resolución de un mundo distante a la fecha: la oscura y pixeleada imagen muestra a Ultima Thule en su centro, a 10 millones de kilómetros (unas 6.3 millones de millas) de distancia.

NASA/Johns Hopkins Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

Dentro de una semana, ese pequeño pixel de luz a la distancia se convertirá en un mundo conocido. Sabremos cómo se ve, de qué está hecho, qué tan frío es y si tiene lunas propias.

El New Horizons pasará el año nuevo sobrevolando el mundo más lejano que hayamos explorado, y estará en su punto más cercano a las 12:33 a.m. (hora del Este) del 1 de enero. Aunque Estados Unidos está en medio de un cierre del gobierno federal, podremos ver las reacciones y simulaciones del acercamiento en el sitio Web de la misión New Horizons. Se espera que la información e imágenes del acercamiento lleguen más tarde en el primer día del año, algo así como a las 11:30 a.m. (hora del Este).

Luego de un año de grandes noticias espaciales, esperamos que el New Horizons también ponga al 2019 en la ruta de vuelo correcta, así que te sugerimos que incluyas una banda sonora interestelar para la fiesta de año nuevo, te instales y te maravilles con el nuevo mundo que estamos a punto de descubrir.