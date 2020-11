La mochila inteligente de Samsonite tiene una correa de control con gestos

Samsonite

La nueva mochila inteligente de Samsonite puede conectarse a tu teléfono y controlar de manera remota tu música y Google Assistant. Este producto llega en un momento no muy oportuno, dado que es un año en el que en general las personas no están saliendo mucho de casa ni viajando. La Konnect-i luce como una mochila con tecnología de Google de buena calidad, aunque cara (US$200 por la versión más pequeña o US$220 por la de tamaño completo).

La tecnología Jacquard de Google, que integra controles táctiles en la tela, apareció por primera vez el año pasado, en una chaqueta de Levi's y una mochila de Yves Saint Laurent. La tecnología funciona mediante un dispositivo Bluetooth que se carga con micro-USB y se inserta en una ranura de una de las correas de la mochila. Sobre ella, un área de control táctil responde a gestos de deslizamiento, que puedes programar para activar comandos específicos de Google Assistant. La correa también se ilumina con un LED para mostrarte notificaciones y se puede usar como control remoto para tomar selfies. El módulo Jacquard Tag que se inserta en la correa tiene una duración de batería de entre 10 días y dos semanas con una carga. La bolsa está diseñada para ser resistente al agua, pero no sé cómo afectaría un aguacero a la tecnología Jacquard de la correa de la bolsa en la práctica.

Para aquellas personas que ya cuentan con un reloj inteligente, puede que una mochila con conexión no tenga mucho sentido. Y al parecer su costo es considerablemente mayor que el de otras mochilas Samsonite en su sitio web. Tuve la ocasión de verla de cerca y luce como una bonita mochila para computadora portátil. Pero, como muchos, ahora trabajo desde casa, y no he volado desde enero. Aun así, es una opción más económica que la mochila de YSL lanzada el año pasado. Al parecer, la tecnología de conexión Jacquard de Google también aparecerá en otros productos antes de que termine el año. Pero sigo un poco decepcionado de que la tecnología no sea más que un control remoto simplificado para tu teléfono.