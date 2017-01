'La La Land' empató a 'Titanic' en récord de nominaciones al Óscar

Agrandar Imagen © 2016 SUMMIT ENTERTAINMENT

En un evento transmitido por streaming -- por primera vez sin contar con público en vivo -- y con la presencia de los mexicanos Guillermo del Toro y Demián Bichir entre los presentadores, la Academia de Hollywood anunció las nominaciones a los premios Óscars 2017.

Como se esperaba, la película La La Land lideró las postulaciones a los Óscars con 14, al punto que empató el récord de nominaciones en un año obtenidas por las películas Titanic (1997) y All About Eve (1950).

Luego de La La Land las películas que obtuvieron más nominaciones, con una diferencia notable, fueron Moonlight y Arrival (siete cada una), Manchester by the Sea y Lion (seis cada una) y Hacksaw Ridge (cinco).

Nueve filmes engrosan la lista de títulos que fueron seleccionados en la categoría de Mejor Película del año: Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Manchester by the Sea, Lion y Moonlight.

En este video puede verse a la presidente de la presidente de la Academia de Hollywood, Cheryl Boone Isaacs, y a Demián Bichir presentando las nominaciones a mejor película.

Hubo pocas sorpresas entre los nominados de este año, salvo la exclusión de Amy Adams a mejor actriz por Arrival y la inclusión de Ruth Negga en este categoría por Loving.

La La Land, que obtuvo recientemente un récord de siete Golden Globes, es el primer musical con música original postulado a mejor película desde All That Jazz, en 1979.

Como curiosidad, Matt Damon, nominado como productor por Manchester by the Sea, se convirtió en la tercera persona en ser postulado en las categorías de actor, guionista y mejor película.

La cinta animada Kubo and the Two Strings se situó también como la segunda película de animación que también es nominada en la categoría de efectos especiales.

La ceremonia 89 de los premios Óscars se celebrará el domingo 26 de febrero, bajo la conducción del animador Jimmy Kimmel.

