A diferencia de otros años, la ceremonia número 74 de los Golden Globes dio mucho de qué hablar en redes sociales.

No solo la película La La Land impuso un récord al obtener siete premios en la gala, con lo que ganó todas las nominaciones a los que estuvo postulada. Además, Meryl Streep recibió un reconocimiento a su carrera y pronunció unas sentidas palabras con alegorías políticas que despertaron aplausos entre los asistentes y miles de comentarios de apoyo en Twitter.

Junto con La La Land, que dominó las categorías de película Comedia y Musical, en el renglón Drama los ganadores se repartieron entre varios títulos, siendo el más destacado el triunfo de Moonlight como mejor película dramática.

Los otros títulos que dominaron la gala fueron The Crown (Netflix), que obtuvo mejor serie dramática -- venciendo a las favoritas Game of Thrones y Westworld, ambas de HBO -- y mejor actriz principal (Claire Foy).

Atlanta, la comedia recientemente estrenada en otoño de 2016, logró dos premios importantes para su creador Donald Glover, como mejor actor principal de comedia y mejor serie de comedia/musical.

The People vs O.J. Simpson (FX), favorita tras vencer en los Emmys 2016, se hizo con el premio a mejor serie limitada de TV y mejor actriz (Sarah Paulson).

Los otros dos títulos que también obtuvieron más de un galardón fueron la miniserie The Night Manager -- que arrasó en las categorías de actores en las que participaba, con victorias para Tom Hiddleston, Hugh Laurie y Olivia Colman -- y la película francesa Elle, que obtuvo el galardón a mejor filme de habla no inglesa y mejor actriz dramática para la legendaria Isabelle Huppert.

Los latinos nominados a los Golden Globes -- Gina Rodríguez, Gael García Bernal y la película chilena Neruda -- salieron con las manos vacías pero fue suceso en redes sociales la participación del actor mexicano Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story), quien habló en español durante su presentación del premio al mejor guión cinematográfico.

Los premios no estuvieron exentos de polémica. El actor Michael Keaton presentó los premios a mejor actriz de reparto en cine y, al mencionar a Octavia Spencer -- nominada por la película Hidden Figures -- se equivocó y pronunció, en cambio, Hidden Fences.

Keaton confundió así dos películas diferentes con un elenco afroamericano -- Hidden Figures y Fences --, lo que suscitó comentarios de todo tipo en Twitter, molestos por la confusión.

Pocas horas antes, la animadora Jenna Bush comentó el mismo error al entrevista al músico Pharrell Williams en la alfombra roja. La etiqueta #HiddenFences se posicionó como una de las más usadas en la noche.

El discurso de Meryl Streep nunca mencionó al presidente electo Donald Trump, pero su mensaje fue interpretado como un llamado a la defensa de las libertades y el disenso. La actriz solicitó apoyo para el "Committee to Protect Journalists (Comité para defender a los periodistas) porque los vamos a necesitar)".

Una de las frases más conmovedoras del discurso de Streep fue su mención a su amiga, la actriz Carrie Fisher -- fallecida el pasado 27 de diciembre --, de quien citó el siguiente consejo: "Toma tu corazón roto y conviértelo en arte".

La ceremonia de los Golden Globes suele ser un show sencillo, sin números musicales o grandes producciones en el escenario. De hecho, los nominados están sentados en mesas, lo que dificultó muchas veces el arribo de algunos ganadores al escenario, quienes debían sortear mesas y sillas en el trayecto.

Pero, a diferencia de otros años, el show contó con un original segmento musical pregrabado al inicio de la ceremonia, que rindió tributo a la película La La Land pero empleando personajes de series populares.

Por ejemplo, apareció el personaje de Barb, de Stranger Things, en un musical al estilo Esther Williams; el elenco juvenil de Stranger Things cantó hip hop; y Kit Harrington recreó la escena en la que Jon Snow, de Game of Thrones, vuelve a la vida (pero en una limosina).

Entre los famosos asistentes también se produjeron situaciones hilarantes. Por ejemplo, al momento en el que Ryan Gosling subió al escenario para recibir el premio a mejor actor en la categoría Comedia/Musical, las estrellas Ryan Reynolds (Deadpool) y Andrew Garfield (Silencio) se besaron para hacerle el primer gran photobomb de 2017.

While Ryan Gosling Was Winning, Ryan Reynolds And Andrew Garfield Were Kissing, So There's That https://t.co/Ntt8tM2Phdpic.twitter.com/3oeU2n9nTZ