Información bancaria de empleados de Facebook fue expuesta: reporte

La información bancaria de unos 29,000 trabajadores de Facebook quedó expuesta luego de que un ladrón robara varios discos duros que estaban dentro del auto de un empleado de la compañía.

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, los discos duros robados no estaban cifrados y contenían información sobre la nómina de los empleados —como nombres, cuentas bancarias, los últimos dígitos de su número de seguridad social. Los discos duros también contenían información sobre salarios, bonos y compensaciones de Facebook para los empleados.

El 13 de diciembre los trabajadores de Facebook recibieron un correo electrónico —que fue obtenido por Bloomberg—, en el que se indicó que el robo había ocurrido el 17 de noviembre, pero que la compañía no supo de él sino hasta el 20 de noviembre. Nueve días después, un equipo de investigación forense confirmó que los discos duros robados contenían la información de nómina de los empleados.

Un portavoz de Facebook dijo a Bloomberg que el empleado que sufrió el robo no debió de haber sacado los discos duros de la oficina, por lo que la empresa tomará cartas en el asunto. Sin embargo, no ofrecieron más detalles.

Por el momento, Facebook no ha recuperado ninguno de los discos duros robados. Sin embargo, un vocero de la compañía dijo a CNET en Español que la evidencia indica que aparentemente la intención del robo no fue de obtener la información de los empleados, aunque por precaución han contactado a los empleados y exempleados que podrían haberse visto afectados ––personas que estaban en la nómina de Facebook en EE.UU en 2018. La empresa le ofreció servicios gratuitos de robo de identidad y monitoreo de crédito a esos empleados. El portavoz del gigante de las redes sociales también dijo que "no hubo datos de usuarios de Facebook involucrados".

Nota del editor: Este artículo fue actualizado a las 2:48 p.m. hora del Pacífico con el comentario de Facebook.