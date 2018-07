La Fuerza Espacial de Trump es real y estos son los detalles que se reportan

Alex Wong / Getty Images

La orden del presidente Donald Trump para crear una sexta unidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llamada Fuerza Espacial es algo cada vez más real.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos tomará los pasos necesarios para crear una nueva unidad militar esta semana, de acuerdo con Defense One, aunque el Congreso aún no haya apoyado por completo la orden.

Trump ordenó al departamento crear una Fuerza Espacial durante una transmisión de televisión en vivo el mes pasado, luego de ventilar la idea en marzo. Hay gente que no se toma la idea muy en serio todavía, generando una horda de memes en burla de la orden.

Sin embargo, la nueva división militar al parecer se está materializando rápidamente. Los líderes del Departamento de Defensa empezarán, supuestamente, a crear tres de cuatro elementos de la Fuerza Espacial en los meses venideros: "Un nuevo comando combatiente espacial, una nueva agencia conjunta para comprar satélites militares, y una nueva comunidad de guerra que atraiga operadores espaciales de todas las unidades de servicio", reportó Defense One. Según los informes, el Pentágono puede realizar estas acciones sin el visto bueno del Congreso, gracias al antiguo establecimiento de fuerzas cibernéticas.

Pero el siguiente componente de la Fuerza Espacial sí necesitará de la aprobación de los legisladores. Implica crear una división militar completamente nueva, con servicios como administración financiera y construcción de instalaciones. Según se informa, los líderes del Departamento de Defensa pasarán el resto del año creando una "propuesta legislativa necesaria para que las autoridades establezcan por completo la Fuerza Espacial". El Congreso recibiría la propuesta a principios de 2019, como parte de la propuesta presupuestal del gobierno de Trump para el año entrante.

El plan fue desarrollado, según los informes, por el subsecretario de Defensa, Patrick Shanahan, en un borrador de 14 páginas que será enviado el miércoles a los legisladores.

El portavoz del Departamento de Defensa, Jamie Davis, confirmó a CNET que durante la próxima semana se presentará ante el Congreso un reporte oficial que esboce cómo será el trabajo de campo de la Fuerza Espacial. Agregó que el borrador del reporte en que se basa la nota de Defense One no era la versión final, por lo que no puede verificar la autenticidad de la historia. Defense One, a su vez, dijo que había revisado un borrador fechado el 30 de julio.

"El Departamento de Defensa está estableciendo una Fuerza Espacial para proteger nuestra economía mediante la disuasión de actividades maliciosas, garantizar que nuestros sistemas espaciales cumplan con los requisitos de seguridad nacional y proporcionar capacidades vitales a las fuerzas conjuntas y de coalición en todo el espectro de un conflicto", dice el borrador del informe revisado por Defense One."El Departamento de Defensa liderará en una nueva época de tecnología espacial y nuevos sistemas de campo para disuadir y, de ser necesario, degradar, negar, interrumpir, destruir y manipular las capacidades del adversario para proteger los intereses, activos y la forma de vida de Estados Unidos [...] Esta nueva era desbloqueará el crecimiento en la base industrial de Estados Unidos, expandirá la economía espacial comercial y fortalecerá las sociedades con nuestros aliados".