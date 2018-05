Colombia lanza campaña 'online' para luchar contra estereotipos... con estereotipos

Dieste

¿Se acuerdan de Diana Trujillo, la colombiana a cargo de la misión Mars Curiosity de la NASA que fue parte de nuestra lista de 20 Latinos en Tecnología de CNET en Español? Pues bien, porque ahora la misma Trujillo (o mejor dicho, una actriz que encarna el papel de Trujillo) es parte de La emboscada colombiana, una campaña publicitaria online lanzada esta semana y que busca combatir los estereotipos sobre Colombia con... estereotipos.

La emboscada colombiana es creación de la agencia publicitaria Dieste, con sede en Dallas, Texas, y resultado de una alianza de tres importantes instituciones colombianas –el gigantesco banco Bancolombia, el periódico El Colombiano y la alcaldía de Medellín– que buscan combatir de una vez por todas la imagen negativa de Colombia en el exterior. ¿La razón? Mucha gente tiene una sola imagen de Colombia, una que le debemos a series como Narcos (Netflix) y a un sinnúmero de películas de Hollywood que retratan Colombia como un país estancado en el narcotráfico, la corrupción, los secuestros y la prostitución.

"La campaña [...] trata de unir a los colombianos bajo una armada de embajadores para que ayuden a propagar un mensaje positivo, la Colombia real, y así se dé fin al estereotipo que durante tantos años ha perseguido al país", dijo Dieste en un comunicado de prensa.

En uno de los videos que hacen parte de La emboscada colombiana vemos al típico "patrón de las drogas" revisando (con desconfianza) el motín que le traen sus hombres, unos tipos con cara de matones y de los cuales no quisiéramos estar ni un milímetro cerca. Pero, conforme avanza la trama, nos enteramos que no, no se trata de un maletín repleto de drogas, sino uno que contiene las obras literarias más importantes de Gabriel García Márquez.

– Esto es lo que nos pidió, Patrón -dice uno de los "sicarios".

– ¿Dónde está "La Hojarasca"? -responde indignado el patrón al ver que esta obra no se incluye en el maletín.

–Patrón, con su permiso, "Cien años de soledad" y "El amor en los tiempos del cólera" son las obras más importantes de García Márquez.

El diálogo continúa en esa vena, dando un giro inesperado al típico cliché del narco negociando cargamentos de cocaína con sus compinches. (Vean aquí abajo el video original).

La campaña consta de varios videos en YouTube dirigidos por el aclamado director colombiano Simón Brand y que juegan con la audiencia haciéndole creer que una nueva serie ha llegado a las pantallas. Pero en lugar de drogas, prostitución, guerrilla, paramilitares y violencia generalizada, lo que vamos encontrando son cualidades y tesoros que posee el país, desde la obra literaria de Gabriel García Márquez pasando por las piezas del Museo del Oro de Bogotá hasta la biósfera del país y los avances que se están logrando en el mundo gracias a los científicos colombianos.

¿Quieren ver más videos de La emboscada colombiana? Echen un vistazo a la página de La emboscada colombiana en YouTube para ver todos los videos o sigan la etiqueta #ColombianAmbush o la cuenta @ColombianAmbush en Twitter y Facebook para ver más sobre esta trama.

Aquí abajo, un video que recrea el estereotipo de la colombiana Diana Trujillo y su explicación sobre lo que hace en la NASA.