La doble cámara del Galaxy Note 8 podría destronar al iPhone 7 Plus

Samsung, bienvenido al club de los teléfonos con cámara doble trasera. Es el club de más rápido crecimiento, en donde ya se encuentran el Huawei P10, el OnePlus 5, el LG G6, el Essential Phone y, por supuesto, el iPhone 7 Plus. Entonces, ¿cómo puede sobresalir el Note 8 del resto?

Es muy fácil. Tiene una especificación que ninguna otra cámara doble posee: ambas cámaras tienen estabilización de imagen óptica (IOS, por sus siglas en inglés). En las fotos, esto significa que el obturador puede mantenerse abierto durante más tiempo lo que resulta en mejores tomas en condiciones de poca luz. En los videos, esto significa que se reduce la cantidad de movimiento (o temblor de la mano) que se puede ver en la grabación.

Otros teléfonos como el iPhone 7 Plus, LG G6 y el Huawei P10 tienen OIS, pero sólo en una de sus cámaras traseras. Por ejemplo, el 7 Plus tiene OIS en la cámara gran angular, pero no en la cámara telefoto.

Las tomas de telefoto tienden a ser más temblorosas por lo que añadir OIS a la cámara de mayor alcance será especialmente útil. El resultado es que el Note 8 obtiene todas las ventajas de OIS sin importar cuál cámara estés usando.

El OIS doble también abre la puerta para más avances en los apps de realidad aumentada que pueden usar las cámaras del Note 8 para un rastreo y posicionamiento más preciosos de imágenes de realidad aumentada sobre el mundo físico.

Para su supremacía fotográfica, Samsung no depende sólo de OIS doble. La cámara gran angular del Note 8 tiene un sensor de doble pixel (como el Galaxy S8), que le permite un autoenfoque rápido y preciso, sin importar dónde se encuentre el sujeto en el encuadre.

El Note 8 también añadió un par de nuevas funciones que valen la pena mencionar. Una se llama Dual Capture, que toma una foto simultáneamente con ambas cámaras traseras, dándote la opción entre una foto gran angular y una telefoto.

Está también Live Focus, que te permite crear una foto con efecto bokeh (fotos con fondo difuminado). El iPhone 7 Plus y el OnePlus 5 llaman esta función como modo retrato. La diferencia radica en que Live Focus te permite hacer una previsualización y ajustar la cantidad de bokeh antes de tomar la foto, como lo permite el Huawei Honor 6X. También puedes editar el efecto de borroneo en el fondo después de tomar la foto usando el app Gallery.

El Note 8 también tiene zoom óptico 2X, lo que significa que cuando haces zoom en una escena, tus fotos no tienen ruido visual ni el aspecto de muy baja resolución que generalmente ofrece el zoom digital.

Aunque todas estas comparaciones se han realizado con base en especificaciones vistas en el papel, espero con ansias poner a prueba la cámara doble del Note 8. Échale un vistazo a cómo se se comparan las especificaciones de las cámaras del Note 8 con las de su competencia.