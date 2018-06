La Corte Suprema respalda la prohibición de Trump para entrar a EE.UU.

CQ-Roll Call,Inc.

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este martes, en un voto 5 a 4, que Donald Trump tiene suficiente derecho bajo la Constitución para limitar quién puede entrar a este país. La decisión llega 16 meses después de que Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe la entrada a Estados Unidos de personas provenientes de ciertos países, en su mayoría musulmanes.

Esto significa que ciertos ciudadanos de ocho países -- Chad, Corea del Norte, Libia, Yemen, Somalia, Venezuela, Irán y Siria -- no podrán entrar a EE.UU. La razón que había dado el gobierno de Trump, y que la Corte Suprema respaldó con su decisión de hoy, es que las naciones de donde proceden estos individuos no cooperan lo suficiente con EE.UU. para combatir el terrorismo y que en este caso eso se manifiesta al no proveer a las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. más información personal sobre los ciudadanos interesados en entrar a EE.U.U. por cualquier razón.

De los ocho países, los venezolanos tienen menos restricciones para viajar a EE.UU. ya que la prohibición afectará la solicitud sólo de ciertos funcionarios del gobierno de Venezuela y sus familiares. Trump dice que tiene maneras alternativas para identificar a todos los demás venezolanos que desean llegar a EE.UU. Los funcionarios incluyen a los miembros del Ministerio del Interior, de Justicia, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y de las agencias de inteligencia e investigación criminal (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), reportó el Miami Herald.

Los visitantes de Irán, Corea del Norte y Siria tienen las condiciones más estrictas para entrar al país. La única excepción es para los estudiantes iraníes con visas estudiantiles o por temas culturales.

La opinión del máximo tribunal de EE.UU. apoyando la prohibición para viajar a EE.UU. entra en vigencia el 18 de octubre. La prohibición original sacudió a la industria de tecnología porque se vio como una manera para limitar la inmigración. Ejecutivos de Apple, Google y Facebook hasta Microsoft, Airbnb y Box señalaron que la orden perjudicaría a los empleados y la innovación.