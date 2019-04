La casa de papel revela fecha de estreno y primeras imágenes de la temporada 3

Nada como robarse unos millones y luego escaparse a una playa paradisíaca. Pero estas "vacaciones" de los protagonistas de La casa de papel no duraron mucho, como muestra el primer avance de la Parte 3 de la serie de Netflix, que se estrena el próximo 19 de julio.

La Parte 3 es como La casa de papel denomina a lo que equivale a su tercera temporada. Son ocho nuevos episodios cuyo rodaje comenzó en octubre de 2018. El avance muestra El Profesor (Álvaro Morte), Tokio (Úrsula Corberó), Río (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente) y Nairobi (Alba Flores), entre otros.

Netflix ya había informado que la tercera temporada de la serie incorporará a nuevos intérpretes al elenco: Najwa Nimri (Alicia), Hovik Keuchkerian (Bogotá) Fernando Cayo (Tamayo) y el ya desvelado Rodrigo de la Serna (El Ingeniero).

La Parte 3 de La casa de papel se estrena en Netflix el 19 de julio.

Lee más: La casa de papel 3: Fecha de estreno, reparto, tráiler, teorías y todo lo que sabemos

Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Card: Todo lo que anunció la manzana: Apple anunció un montón de novedades en su evento de servicios desde Cupertino: Apple News Plus, Apple Card, Apple TV Plus y más.

¿Cómo comprar teléfonos Huawei en Estados Unidos?: La marca china fabricante del Huawei P30 Pro no vende oficialmente la mayoría de sus teléfonos en Estados Unidos, pero sí existen tiendas autorizadas en donde puedes comprarlos con garantía.