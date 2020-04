La casa de papel 4: Las mejores frases de la cuarta temporada

Netflix

¿Qué te ha parecido la cuarta de La casa de papel? Si ya has leído nuestra crítica sin spoilers de la parte 4 de la serie española de Netflix, nuestra entrevista con el creador de la serie, ya has visto los ocho episodios de esta nueva temporada, has reflexionado sobre su final y te has quedado con ganas de más, acompáñanos repasando algunas de las mejores frases de los nuevos episodios. Pero ten en cuenta que este artículo puede contener spoilers.

Porque ya sabes que no hay nada mejor que cuando a Nairobi (Alba Flores), Denver (Jaime Lorente) o la inspectora Alicia Sierra (Najwa Nimri) les da por ponerse creativos y hasta poéticos con las palabras.

Las mejores frases del episodio 1 de la temporada 4 de La casa de papel

Las cosas se ponen interesantes en la nueva temporada de la serie de atracos y trajes rojos de Netflix ya al principio de su primer episodio. Cuando nos reencontramos con El Profesor (Álvaro Morte) y la banda al completo preparando el golpe al Banco de España en el monasterio florentino. "No se puede salir con vida del Banco de España, es imposible. Pero yo voy a sacaros de allí", advierte El Profesor, indicando que el oro y su fundición son la pieza para hacerlo y dándonos una pista de uno de los elementos clave de la temporada.

"Tienes miedo. Eres como Prieto, con el pastillero al lado de la mesa y disfunción eréctil. Y crees que la ley te va a salvar (risas)". Estas son las palabras que la siempre directa Alicia (Najwa Nimri) le dedica a su jefe Tamayo (Fernando Cayo) cuando él quiere relajar un poco la tensión con los atracadores.

"¿De verdad se piensan que afuera está la Cruz Roja escoltada por las monjitas? ¡Déjense de joder!", son las palabras con las que Palermo (Rodrigo de la Serna) pone orden cuando una parte de la banda, Nairobi incluida, quiere que a Nairobi la operen en el exterior para tener más opciones de salvarle la vida.

"¡No me calentéis la cabeza!". Tokio (Úrsula Corberó) se lo dice a Estocolmo (Esther Acebo) y Nairobi antes de levantarse de la cama en mitad de la noche en el monasterio florentino para ir a interrumpir a El Profesor y Lisboa (Itziar Ituño) en su cuarto y reclamar estar al mando en el atraco.

A continuación se produce un intercambio a tres bandas de lo más divertido entre Tokio, Lisboa y El Profesor. "Tokio, no sé si te has dado cuenta pero acabas de joder un momento íntimo", dice Lisboa. A lo que Tokio responde con un: "Es que me cuesta un poquito imaginaros". Seguido de un: "Pues te sorprenderías bastante" de Lisboa. Y un "¡Por favor!" del Profesor. Y ahí es donde Tokio propone un trío (pero para el golpe) entre ella, El Profesor y Palermo.

"La muerte puede ser la mejor oportunidad de tu vida, Sergio". Esto es lo que le dice Berlín (Pedro Alonso) a su hermano el día de su boda con Tatiana y cuando ya sabía que tenía una enfermedad terminal.

"¿Triste Profesor? Si quiere puede hablar conmigo de sentimientos", Marsella (Luka Peros) prueba su mucha empatía con estas palabras hacia El Profesor, convencido de que Lisboa ha muerto. Marsella, que es un amante de los animales, se dispone a hablarle de su perra y cuando El Profesor insiste en que pare con la excusa de mear, Marsella lo recibe con estas palabras a la vuelta: "¿Bien pis? Mear es un alivio a veces". En realidad El Profesor ha estado llorando.

Las mejores frases del episodio 2 de la temporada 4 de La casa de papel

"Siempre hay días felices que recordar y, cuanto más jodido estás, más recuerdas esos días", Tokio en off refiriéndose al partido de fútbol con toda la banda en el monasterio florentino y un poco casi que poniéndose en la piel de los espectadores encerrados y recordando días mejores. "Eso es la nostalgia, descubrir que cosas del pasado que entonces ni siquiera sospechabas que eran la felicidad, sí que lo eran".

"Había sido un buen capitán, pero era pésimo jugando en equipo", Tokio sobre el gol en propia puerta que iba a marcarle Palermo a a la banda ayudando a que Gandía (José Manuel Poga) se liberara.

"¿Te lo puedes creer? Yo embarazada. ¡Quién lo iba a decir!", con esas palabras se saludan la inspectora Alicia Sierra (Najwa Nimri) y su excompañera de trabajo y ahora detenida: Raquel Murillo/Lisboa.

"Tokio es un puto Maserati y todo el mundo quiere un puto Maserati". Denver definiendo a Tokio y haciéndole entender a Río por qué ha sido tan mala idea que la dejara.

"A todo: 'Sí, perdóname, cariño". Las sabias palabras de Bogotá haciéndole consejería sentimental a Denver y explicándole cómo debería responder a cada reproche de Estocolmo cuando ella está enfadada.

"Marsella, me vas a obligar a llegar a las manos". El Profesor cuando se da cuenta de que Lisboa debe estar viva y le entra una urgencia por ir al Banco de España. Unas palabras que provocan esta sabia reacción de Marsella: "Esto no es el plan, es improvisación y usted siempre dice: Nada de improvisación". Y de ahí se van a las manos.

"¿Cuántos enamoramientos has tenido que hoy te parecen la vida de otro?". Alicia tratando convencer a Raquel que se deje de enamoramientos y le cuente dónde está El Profesor.

"La traición es inherente al amor". Berlín siendo Berlín.

"Sergio Marquina: frialdad emocional, narcisismo compulsivo, timidez patológica, rasgos psicopáticos. Una joyita, vamos". Alicia describiendo al Profesor con su gracia natural y rematando con un: "Chupi, claro. Un psicópata puede ser divertidísimo" ante las palabras de defensa de Raquel.

"¿Qué pasa contigo? ¿Que te han parado unos chavales por la calle y te has hecho de una ONG? ¿Ahora eres de Amnistía Internacional? ¡No me jodas!", el coronel Tamayo a Antoñanzas cuando este le reclama que no hayan seguido la ley y Raquel no esté detenida legalmente.

"Esto es un atentado contra la autoridad. Usted no sabe en qué lío se está metiendo. Estamos en tregua", Antoñanzas al Profesor cuando este le hace una visita en su casa por la noche. El Profesor responde con un: "A veces las treguas son lo más importante de la guerra".

Las mejores frases del episodio 3 de la temporada 4 de La casa de papel

"Si me permiten el consejo, no se enamoren en un atraco. Trae mala suerte". Tokio sobre su relación con la de Río y la de Estocolmo con Denver, todas ellas derrumbadas.

"A esa mujer no se la puede dejar sola ni para comer un petit-suisse". Alicia, sobre la madre de Raquel y cómo se pondrá a hablar en el momento en el que den con ella.

"Hago raviolis. Necesita energía". Marsella al Profesor cuando este está tratando de encontrar una forma de liberar a Lisboa.

"Así que un Maserati... Si quieres te doy una vuelta". Tokio a Denver. Denver nunca acaba atreviéndose a dar la vuelta.

"El verdadero caos, estimado Sergio, no hace ruido". Palermo al Profesor. Un Palermo que necesita estar enamorado del plan para mantenerse fiel a la banda.

Las mejores frases del episodio 4 de la temporada 4 de La casa de papel

"Tenemos un par de sugerencias muy buenas para la economía del país. El gobernador sabrá apreciarlas". Berlín cuando él y Palermo le cuentan al Profesor que Berlín se va a hacer pasar por Alfredo Kesman, un analista de riesgos y experto en economía.

"Un té negro de Ceilán con cardamomo, sería increíble. Si no me vale con cualquier té negro". Berlín, en plena personalidad de Kesman, pidiéndole algo francamente snob a Amanda, la asistenta del gobernador del Banco de España. No se lo cree nadie que le valga cualquier tipo de té negro.

"A ti no te importa que te llamen torturadora en los medios. Pero Germán. A Germán sí le importa". Raquel, tratando de buscarle la conciencia a Alicia recordándole que su marido se avergonzaría de los métodos que emplea. Algo que acaba forzando a Alicia a confesarle a ella y a todo el mundo que su marido murió hace dos meses de cáncer de páncreas.

"Pon las noticias". Las últimas palabras del marido de Alicia antes de morir.

"Lo de 2008 fue un chiste. Ahora viene la crisis de verdad". Las palabras, que ahora parecen casi proféticas, de Berlín todavía haciéndose pasar por Kesman cuando habla con el gobernador del Banco de España y le aconseja que apueste por el oro.

"Como le gusta escucharse Profesor. Parece usted locutor de radio". Alicia al Profesor durante una de sus muchas conversaciones telefónicas. Por suerte él ya no está preguntando cosas como qué lleva puesto.

"Si a mí con lo del palo ya me tenías". Bogotá, a Nairobi, cuando ve que ella se ha enternecido hacia él. "No te vengas tampoco tan arriba porque tú a mí no me vas a hacer el octavo". Y Nairobi a Bogotá, demostrándole que le gusta pero sin que él vaya a creerse que van a tener un hijo juntos.

"Lo que no vemos es también lo que más nos obsesiona porque cuando han empezado las dudas no es fácil detenerlas". Tokio en off en otro momento que parece casi profético en la serie.

Las mejores frases del episodio 5 de la temporada 4 de La casa de papel

"Yo soy el puto Dani". Denver siendo Denver.

"Julia. Demasiado tiempo sin vernos, ¿no?". Julia a Moscú cuando este se refiere a ella como Juanito. Julia es la ahijada de Moscú y alguien que jugará un papel fundamental en el atraco al Banco de España.

"Así no pillamos cacho ni tú, ni yo", Nairobi a Helsinki, cuando ambos están juntos en Argentina. Ella se queja porque todo el mundo cree que son pareja, pero a Helsinki no le gustan las mujeres.

"Tú y yo familia para siempre", Helsinki a Nairobi ese mismo día y aún le regalará una enseñanza de lo más profunda: "Se necesita más valor en el amor que para la guerra y tú eres valiente".

"Me habéis hecho volver de entre los muertos para pegaros la chapa", Nairobi, la jefa más motivadora del mundo, tratando de conseguir que sus "empleados" fundan el oro más rápidamente.

Las mejores frases del episodio 6 de la temporada 4 de La casa de papel

"Gandía era un animal. Podía haberse refugiado en su cueva después de haber herido a dos de sus presas, pero eso iba en contra de su naturaleza. Era un depredador". Tokio en off sobre Gandía, que ha acabado demostrando lo animal que es en este capítulo.

"Antes que nos desperdigaras por el mundo, esta banda ha sido lo más parecido a una familia que he tenido". Nairobi, comiéndose el queso perfectamente cortado que está emplatando El Profesor y reflexionando sobre la importancia de la familia. Además de pedirle que sea el padre biológico de su próximo hijo. Él accederá aclarando que "el método natural está completamente descartado" para concebir a la criatura.

"A veces es preferible levantarse y morir de pie que vivir toda la vida arrodillado". Arturito tratando de revolucionar a los rehenes y de hacer que el gobernador del Banco de España se enfrente a Matías, el único que está vigilándolos. Por suerte el gobernador tiene dos dedos de frente, lo llama payaso y le dice: "Si quiere morir de pie, levántese y ande".

"Punto número uno: siempre he sido una mujer". Manila/Julia a Denver, tratando de explicarle cómo se ha sentido siempre a pesar de que antes no tuviera tetas y ahora sí.

"Imagino que tú y El Profesor seréis de los de un polvo cada 30 días y posición del misionero. Eso sí, con mil millones". Alicia a Lisboa/Raquel, tratando de ponerla celosa por su vida sexual y de conseguir que confiese algo. Para acabar rematando con un: "Yo soy más de conocer a la persona. No me voy con el primer gafapasta que sale por ahí".

"Se acabaron las Navidades sola con Helsinki, que no se sabe ni un villancico", Nairobi después de que Tokio le prometa que se van a saltar la norma de no volver a verse cuando salgan del Banco.

"Mil Leches, te dije que te iba a matar". Gandía justo antes de ejecutar a Nairobi.

Las mejores frases del episodio 7 de la temporada 4 de La casa de papel

"No es un traje. Es un uniforme de financiero, de asqueroso ejecutivo que consulta el índice Nikkei cenando con su amante apestada". Berlín cambiándose en un espacio público y refiriéndose al traje que ha usado para hacerse pasar por Kesman frente al gobernador del Banco de España.

"Lo que le han hecho a Nairobi lo vamos a devolver multiplicado por cien". El Profesor prometiendo venganza.

"Que no quede ahí ni un gramo de oro, que me quiero ir de aquí cagando ostias". Estocolmo a Denver después de ponerse a cargo del mando en la fundición, reemplazando a Nairobi.

"No se puede coger taxi y decir: 'Lléveme a casa de los torturadores, por favor". Marsella, un poco frustrado, en su intento por encontrar el lugar de Argelia donde torturaron a Río. Por si fuera poco, es políglota pero no habla bereber.

"La puta ama". Uno de los mensajes del ataúd en el que sacan a Nairobi del banco.

"Con toda esta mierda se me ha bajado el azúcar. ¡Las galletas! ¿Dónde están las galletas?". Tamayo, haciendo frente a la crisis de imagen pública que está padeciendo la Policía y el Centro Nacional de Inteligencia después de que El Profesor filtrara la información sobre las torturas a las que sometieron a Río.

"Vamos a llevar a cabo un plan que sería tachado de locura por cualquier en sus cabales. Así que olvídense de sus cabales". El Profesor al grupo de mineros asturianos que acude al rescate para el plan París.

"Ningún estado de derecho y diría que ninguna democracia haría algo parecido". El coronel Prieto mintiéndole a la prensa con sarcasmo y arrogancia.

"Lo que no espera jamás el Centro Nacional de Inteligencia es que les ganemos en inteligencia". El Profesor sobre sus métodos para poder probar que las torturas a Río son ciertas.

Las mejores frases del episodio 8 de la temporada 4 de La casa de papel

"Tú pensarás en mí pero yo no voy a pensar en ti". Berlín a Palermo y siendo perfectamente consciente de que el argentino está muy colgado por él. "Algo sé del amor que me he casado cinco veces", añade Berlín y le confiesa a Palermo que son almas gemelas al 99 por ciento. El 1 por ciento restante es una mitocondria.

"La distancia a veces es la única forma de encontrar la paz". Berlín despidiéndose de Palermo.

"Si yo fuera su madre, estaría prendiendo velas". Palermo sobre el estado de salud inestable de Gandía después de que lo hayan curado.

"No calculé el dolor que te iba a generar". Palermo disculpándose ante Helsinki porque él fue responsable de que Gandía pudiera escaparse. Y ahí Helsinki y Palermo un poco que se prometen amor eterno.

"Yo he venido aquí a salvar a toda esta gente, a ser un héroe". Arturito siendo Arturito: insoportable. Por suerte Manila lo neutraliza pronto.

"Escuchadme, esta guerra la vamos a ganar". El Profesor cuando Lisboa entra al Banco de España. La banda responde con un "¡Por Nairobi!".

"Jaque mate, hijo de puta". Aunque en realidad la mejor frase de la temporada es la última. La que le dice Alicia al Profesor cuando lo sorprende y lo apunta con una pistola. Habrá qué ver que grandes frases nos depara la temporada 5 de La casa de papel.