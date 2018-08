Javier Ávila/Netflix

"La normalidad es un camino pavimentado. Es cómodo para caminar, pero nunca crecerán flores en él". Con esta frase de Vincent Van Gogh arranca La casa de las flores, la nueva serie mexicana de Netflix que combina el formato de comedia de enredos con la historia familiar en tonos telenovelescos.

La serie narra la historia de una familia en apariencia perfecta, que al final no lo acaba siendo tanto y en la que todo el mundo parece esconder algo. Verónica Castro interpreta a la matriarca, Virginia, la gerente de una floristería con años de tradición. Conocemos a Virginia el día en el que están preparando la fiesta de cumpleaños de su marido, Ernesto (Arturo Ríos). A la fiesta acudirán una gran cantidad de amigos, curiosos y vecinos, además de los tres hijos de la pareja: Paulina (Cecilia Suárez), la mayor y mano derecha de su padre; Julián (Darío Yazbek Bernal), el un poco irresponsable y desempleado hijo varón, y Elena (Aislin Derbez), una arquitecta que está estudiando un máster en Estados Unidos y ha venido a la fiesta acompañada de su novio americano, Dominique (Sawandi Wilson).

Cuando Paulina le dice a su padre que su hermana ha llegado con Dominique, la respuesta de él es: "¿El negrito?". La hija lo amonestará explicándole que así no se dice y que debe usar el término "afroamericano". Paulina también se encargará de recordarle a su cuñado Dominique, al verlo, que deben saludarse con un beso en la mejilla. Pero sólo uno, porque no están en Europa.

Y es que más allá del reconocimiento del nombre de Castro, lo mejor de La casa de las flores son Cecilia Suárez y su personaje. La doble vida que Paulina se ve obligada a llevar acabará quedando al descubierto pronto en la trama. Y de esta forma veremos los malabares cada vez más complicados que la hija mayor de la familia deberá hacer para que las cosas sigan como antes o que al menos se mantengan en apariencia.

Confesaré que empecé a ver La casa de las flores con un poco de escepticismo, pero llevo ya seis episodios de los 13 de su primera temporada y estoy enganchada. Más aún teniendo en cuenta que sabía que Paco León iba a interpretar a la ex pareja de Paulina y valió la pena esperar su aparición hasta el episodio sexto de La casa de las flores. León interpreta a María José, una mujer transexual que anteriormente había sido José María, el marido de Paulina. Lo de ver a León con peluca "güerita", tacones y falda de tubo no tiene desperdicio.

Si has visto el tráiler que Netflix publicó sobre la serie, sabrás ya algunos de los varios giros argumentales y secretos de la familia De la Mora que van desvelándose durante los primeros episodios de La casa de las flores. Pero, sin entrar en detalles para quienes no quieran ningún tipo de spoiler, basta decir que esto es una telenovela llena de enredos familiares y momentos de sorpresa absoluto.

Aunque aquello que hace que ver la serie sea un verdadero guilty pleasure sea su sentido del humor afilado. Como cuando Delia (Norma Angélica), la fiel sirvienta de la familia protagonista, no puede resistir explicar uno de los muchos chismes que sabe: "Guardo tantos secretos que si no cuento al menos uno se me van a olvidar los demás".

Siguiendo la tradición de las telenovelas con un mensaje positivo y educativo, La casa de las flores expone temas como la aceptación de la identidad y orientación sexual por parte de varios de sus personajes. Abordando temas como la bisexualidad, transexualidad o las relaciones abiertas. También habla de la importancia de decir la verdad y mantenerse sincero con uno mismo o de ignorar aquello que dicen o piensan los demás. Y de no caer en los prejuicios. Pequeñas moralejas cargadas de significado, pero que se exponen de forma ligera y sin demasiada pontificación en la serie.

Todo, aliñado, claro está, por las clásicas situaciones incómodas e imposibles que caracterizan a la comedia de enredos y por una representación de la familia con la que es difícil no sentirse identificado. A pesar de que tal vez creamos no tener una familia tan ruidosa o enredada como ésta, todos entendemos lo que es enfadarse con una hermana y querer sacarla del grupo familiar de WhatsApp o nos hemos ofendido al enterarnos de un secreto que el resto de la familia parecía saber y del que no nos habían dicho nada.

Y a ver, una serie que en su episodio 3 incluye una salida del armario a ritmo del "A quien le importa" de Alaska y Dinarama, convence. Por supuesto.

Si nos fiamos de la suerte que ha tenido Netflix con su otro programa con la palabra "casa" en el título, nos atreveríamos a decir que a esta casa de las flores le deparan sólo buenas cosas en la plataforma de streaming.

Los 13 episodios de la primera temporada de La casa de las flores se estrenan en Netflix a nivel global el 10 de agosto.

