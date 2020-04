La casa de las flores: Las mejores frases de la temporada 3

Netflix

Con la temporada 3 nos despedimos de La casa de las flores. Pero eso no significa que no podamos seguir hablando y escribiendo y leyendo sobre ella. Si todavía no has acabado de ver todos los episodios de esta tercera temporada, opta tal vez por nuestra reseña sin spoilers o por nuestra entrevista con su creador, Manolo Caro. También hemos escrito acerca de su final.

Pero si lo que quieres son los mejores momentos de Paulina y otros personajes, como el inolvidable "Olvidé cancelar el Mariachi" o "Salúdame al Cacas", este artículo es sobre las frases más memorables de la temporada 3 de la comedia mexicana de Netflix.

Las mejores frases del episodio 1 de la temporada 3 de La casa de las flores

"La vida da muchas vueltas, unas a favor y otras en contra", arranca la siempre omnisciente voz de Roberta al principio del primer episodio de la temporada.

"¿No hay otra celda?". La reacción de Paulina cuando se da cuenta de que en la cárcel la van a meter en la misma celda que Jenny, que la acusa por estar allí y de haber perdido un ojo.

"No tengo ni mis cremas. Te juro, es muy difícil", Paulina hablando con María José por teléfono desde la cárcel y destacando algo que solo ella podría haber destacado. Y por eso la adoramos.

"Hasta El Cacas ha pedido más visitas", Paulina reclamándole a su padre que no la vaya a ver más a menudo a la cárcel.

"¿Coral? Con el color de su piel no va", Victoria, quejándose del color de esmalte que Diego y Julián han escogido para las uñas de Elena.

"Muchachas, mujeres, tenemos que rebelarnos contra el patriarcado que nos ha privado de ser libres desde el día que nacimos", Jenny reuniendo una secta feminista en la cárcel.

Las mejores frases del episodio 2 de la temporada 3 de La casa de las flores

"Lo sé todo sobre tu amante bandido. Corazón, corazón malherido", Purificación haciéndose pasar por María José y en plena referencia a Miguel Bosé con Paulina.

"¿No te dan cosita las iglesias? Es que es mucha sangre", Julián a Diego sobre su aversión hacia las iglesias. Y razón no le falta.

"La monotonía está acabando con nuestra relación", Carmela a Diego sobre su relación con Poncho, que ya no es lo que era.

"No puedo aceptar que hayas embarazado a mi hermana", Julián a Diego, dándose cuenta de que su hermana Elena está embarazada de su novio.

"¿Eres como Paquita Salas de México, no?", Micaela en su búsqueda de representante como artista y asegurándose de mencionar otra serie de Netflix.

"Así es en México. Si tienes dinero, vas, pagas y ya está", Kim a Purificación/María José en uno de los momentos denuncia de la corrupción de la temporada.

"¿Qué tono? Así hablo yo", Paulina a Jenny que quiere saber por qué Paulina le habla en ese tono. Y bueno sí, Pau habla así siempre y con todo el mundo.

Las mejores frases del episodio 3 de la temporada 3 de La casa de las flores

"Buen día a todos aquellos que preferimos pedir perdón a pedir permiso", una de las sabias lecciones de Roberta.

"En este país no piensan en los bajitos. ¡Habiendo tantos!", Paulina, dándole un ladrillo a Jenny para que pueda subirse a él y alcance a hablar con ella.

"Cuando estás enfermo lo único que quieres es ver a tu mamá, aunque no le hayas hablado en 40 años", Victoria sobre el hecho que Virginia la avisara para que fuera a verla poco antes de morir.

"No se pierde la virginidad, se gana la sexualidad", una de las amigas que hace Virginia en el internado en uno de los momentos más feministas de la temporada. Y son muchos.

Las mejores frases del episodio 4 de la temporada 3 de La casa de las flores

"Te dicen 'ahorita'. Eso pueden ser dos minutos o nunca", Purificación tratando de hacer traducción de español mexicano a su hermana María José. A lo que esta responde: "No, no, no. 'Ahorita' es nunca y 'ahoritita' nunca jamás".

"¡Que no! Pau li na de la Mo ra A guirre", Paulina, tratando de explicarle a la Chiva quién es.

"Como somos mayoría mujeres, no hay problema que nos digáis chicas o niñas", Bruno demostrando que es de una generación que entiende la diversidad de género.

"Por favor quítate ese acento de español. Aquí no somos los Hombres G", el Paquita Salas mexicano dándole un gran consejo a Bruno.

Las mejores frases del episodio 5 de la temporada 3 de La casa de las flores

"Fíjate que no hay nada más fresa y más naco que el ukelele. Seguro vives en la Condesa", Paulina a una de sus compañeras de cárcel cuando ya se va.

"¿Ni que fuera una gripa, no?", Julián cuando se entera de que Diego ha oído hablar de una terapia para "tratar" la homosexualidad.

"Muchas gracias por todo y buen regreso a Cataluña", Paulina a Alejo en el viaje en coche más incómodo de toda la temporada y en presencia también de María José.

"Ahora cualquiera es doctor", Paulina cuando ve al doctor Limantour en el hospital donde está Elena.

"¿Tú estás tonto? ¿Eres de Alabama? ¿Te apellidas Bolsanaro?", Paulina a Diego cuando éste opina que lo de interrumpir el embarazo de Elena podría depender, a pesar de que la vida de ella esté en peligro.

Las mejores frases del episodio 6 de la temporada 3 de La casa de las flores

"No puedo con esta señora", Paulina sobre su abuela Victoria.

"Ay Elenita, todos los objetos son animados", Paulina a su hermana Elena, que nunca hemos sabido si es la tonta o la más tonta. La cosa está entre ella y Julián.

"Me voy a cagar en tu puta madre, que es la mía", María José cuando se encuentra con una Purificación con peluca rubia y vestida como si fuera ella.

"¡No! No estoy loca. ¡Solo estoy desesperada!", Purificación en un momento en el que es imposible no sentirse identificada con ella.

"¡Ni se te ocurra!", Paulina a la banda que está tocando en el restaurante donde María José acaba de dejarla antes de que se pongan a tocar el "Me voy" de Julieta Venegas.

Las mejores frases del episodio 7 de la temporada 3 de La casa de las flores

"Era tan rebelde que se volvió conservadora", Carmela explicándole a Paulina cómo era Virginia de joven.

"El sentido del gusto puede ser muy erótico", uno de los compañeros de "terapia" de Diego sobre por qué la comida que les dan es asquerosa.

"Si alguien tiene que cambiar son ellos, no nosotros", Diego sobre la homofobia.

Las mejores frases del episodio 8 de la temporada 3 de La casa de las flores

"Pablo Slim, de los Slim de toda la vida", Pablo tratando de parecer un pretendiente con dinero para Elena ante Victoria.

"Todas nadamos a contracorriente", María José en una comida incomodísima con Kim, Alejo y Paulina en la que no hay suficiente vino.

"¿Con Porno? ¿No era una leyenda?", Julián, al darse cuenta de que hay un dealer de películas eróticas caseras. Don Porno será quién tenga que explicarle a Julián que el sexo malo no es de personas malas. Claramente un concepto que no tiene el De la Mora.

Las mejores frases del episodio 9 de la temporada 3 de La casa de las flores

"Las falsas apariencias son modales que se aprenden en casa", Roberta con su sabiduría característica.

"Tu nada más no hables. Tu acento norteño está de oso", Elena explicándola a Julián que ella se encarga de tratar de engañar a los padres de Diego.

"No quiero perderte Diego. No sé si esto es el amor pero siento que sí", Julián declarándole sus sentimientos a Diego.

"Tú desde hace mucho me enseñaste a aceptarme como soy. Y te amo por eso", Julián siguiendo en sus declaraciones hacia Diego y remarcando la importancia de aceptarse tal como uno es.

Las mejores frases del episodio 10 de la temporada 3 de La casa de las flores

"Si sigues aquí metido vas a perder tu bronceado", Julián tratando que Diego salga de la cama y en un momento que me hizo pensar en que todos vamos a acabar sin bronceado de tanto encierro.

"Somos mejores amigos. Yo creo que podemos ser un buen equipo", la Virginia de 1980 pidiéndole matrimonio a Ernesto.

"Me pueden seguir queriendo, pero me tienen que aceptar como soy", Diego explicándoles a sus padres que no va a volver a maltratarse por ellos.

"No necesitas a nadie. Te tienes a ti. Los hombres son tontos", Micaela a Carmela después de que Poncho y Ernesto se pelearan por sus atenciones.

"Guardar secretos es una especialidad de la familia", Roberta sobre lo bien que se les da no contarlo todo a los De la Mora.

"No me puedo imaginar vivir mi vida con nadie que no seas tú", Paulina declarándose a María José desde dentro de un coche de Policía.

Las mejores frases del episodio 11 de la temporada 3 de La casa de las flores

"Prometo que te voy a hacer la rubia más feliz del mundo", Paulina a María José después de que esta la saque del Ministerio Público y teniendo en cuenta que ha aceptado casarse con ella.



"Nos enseñan a querer a gente que luego se torna horrorosa", Paulina sobre por qué nunca ha querido a su abuela Victoria.

"¿Vamos a vivir los cuatro en un mismo lugar? Soy moderna pero no estoy trastornada", Elena a Diego cuando todavía no está claro cómo se van a dividir a Patricio entre las dos parejas de progenitores.

"Sobre todas las cosas el amor gana y seguirá ganando, mientras exista la voluntad de las personas. Aún hay mucho camino que recorrer", Miguel Bosé como maestro de ceremonias en la boda de María José y Paulina.

¿Nos hemos dejado alguna? Cuéntanos cuál ha sido tu frase preferida de esta temporada 3 de La casa de las flores.