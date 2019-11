La casa de las flores: El funeral echa luz sobre el entierro de Virginia de la Mora

Netflix

Ya te contamos que la segunda temporada de La casa de las flores nos encantó pero nos dejó varias dudas sin resolver. Una de ellas especialmente molesta pues se había apuntado hacia ella en el tráiler: ¿qué demonios hizo Paulina de la Mora (Cecilia Suárez) durante el funeral de su mamá, Virginia (Verónica Castro)? Ella no consigue recordarlo y María José (Paco León) y el resto de la familia solo evitan el tema.

Por fin lo sabemos.

Coincidiendo con la celebración del Día de los Muertos, Netflix ha lanzado el 1 de noviembre el episodio especial y sorpresa La casa de las flores presenta: El funeral, en el que vemos qué sucedió durante el entierro de Virginia y además entendemos por qué algunas cosas estaban como estaban al principio de la temporada 2.

Dichosos ustedes, que por preguntones se ven recompensados, oi gan. El funeral, ya disponible. pic.twitter.com/2BTTCqG67t — La Casa de las Flores (@CasaFloresTV) November 1, 2019

En todo caso, si todavía no has visto este episodio especial cuidado porque a continuación vamos a desvelar algunos de los spoilers que nos deja entrever. Y es que estas son las dudas que nos aclara el episodio sobre el funeral de Virginia:

- Julián (Darío Yazbek) es capaz de mostrar madurez a veces. "Es el funeral de mi mamá y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esté a su altura. Como ella me enseñó", dice el menor de los De la Mora. Teniendo en cuenta que ambos se iban juntos de viaje alrededor del mundo, de shopping, a hacerse facials y a hacer catas de caviar y champán, estamos de acuerdo con Paulina que no nos extraña que la familia esté sin un céntimo. Eso sí, dada la necesidad, Julián acaba consiguiendo un ataúd. De importación, claro.

- Descubrimos por qué Elena (Aislinn Derbez) se vistió (y maquilló) de esa manera tan siniestra para el funeral de su madre. No es que estuviera pasando por una etapa emo. Es que tenía un novio, Leandro, que era biker y argentino.

- Oliver (Hugo Catalán), en pleno proceso de divorcio, fue al funeral de Virginia para tratar de seducir a Julián y asegurarse de que Diego (Juan Pablo Medina) nunca atendiera. Oliver fue el examigo de Diego con el que Julián tuvo una relación a cambio de dinero en la temporada 2.

- Carlos (Fernando Sarfati) es el amigo por culpa del cual Ernesto (Arturo Ríos) acaba metido en la secta de Jenny Quetzal. Carlos es el marido número 62.

- Claudio (Lucas Velásquez) fue quien le regaló el conejo Lupito a Micaela (Alexa de Landa), para que con su magia la ayudara a sentirse bien tras la muerte de Virginia. El conejito acabó en las garras (y los estómagos) de la secta de Jenny durante la segunda temporada.

- Paulina sabe dar discursos como nadie y empieza el suyo en el funeral con un: "¡Bola de hipócritas todos! ¿Cuántos de ustedes no han hablado mal de mi mamá y de mí?". Para continuar con un: "¿Cuántos no han hablado mal de mi mujer? ¡Homofóbicos! ¡Transfóbicos! ¡Retrógrados de mierda!". Y terminar: "¡Y no me importa lo que digan porque no pienso ser víctima ni de su doble moral, ni de su hipocresía porque eso fue lo que me mantuvo lejos de mi mamá!".

Pero no son todo respuestas lo que obtuvimos con este episodio más bien triste de la comedia mexicana de Manolo Caro para Netflix. Y acabamos de verlo también con algunas dudas:

- ¿De quién era el cadáver que había dentro del ataúd que consiguió Julián para el funeral y que la familia mudó al ataúd rosa que trajo Ernesto?

- La Chiquis (Natasha Dupeyrón) dice que se va a llevar a la tumba todos los recuerdos y secretos de Virginia, ¿de qué secretos está hablando?

- ¿Por qué Ernesto no ha querido que avisaran a la madre de Virginia para el funeral? Se refiere a ella como una "bruja". Teniendo en cuenta la aparición de este personaje al final de la temporada 2 intuimos que al menos la nueva temporada ya confirmada de La casa de las flores desvelará algunos misterios más.