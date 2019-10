La casa de las flores 3: Estreno, reparto y lo que esperamos la próxima temporada

Netflix

La segunda temporada de La casa de las flores llegó y se fue. Netflix estrenó el pasado 18 de octubre los apenas nueve episodios de la comedia mexicana de Manolo Caro. Una temporada que nos gustó tanto como la primera, en la que no echamos de menos a Verónica Castro y que, eso sí, nos dejó llenos de dudas. Y es que tuvo un final casi más abierto que el de la temporada anterior.

Mientras esperamos pacientemente los nuevos episodios de las desventuras de los De la Mora, esto es todo lo que sabemos sobre la temporada 3 de The House of Flowers.

Fecha de estreno

El 9 de octubre de 2018 Netflix no solo confirmó que habría segunda temporada de La casa de las flores, sino que también habría tercera temporada y que se estrenaría en 2020.

Una fecha confirmada recientemente por el mismo Caro, que en una entrevista publicada en la revista Hola! del 19 de octubre de 2019 explica que la tercera temporada de su serie ha terminado ya su rodaje. "¡Ya la rodé! La rodé en secreto en México para poderme venir acá a hacer este nuevo proyecto", explica Caro.

Acá es de hecho Madrid. Y es que el creador mexicano se encuentra ahora mismo en la capital española en pleno rodaje de su nueva miniserie de tres episodios y ambientada en los años cincuenta para Netflix, Alguien tiene que morir.

Hoy arrancamos rodaje en madrid de mi nueva miniserie ALGUIEN TIENE QUE MORIR con un espectacular elenco: Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio, Ester Exposito, Alejandro Speitzer, Mariola Fuentes, Carlos Cuevas e Isaac Hernández. @NetflixES @NetflixLAT pic.twitter.com/aZhCqkfBlP — Manolo Caro (@ManoloCaroS) October 23, 2019

Pero no te preocupes, por mucho que a Caro se le esté acumulando el trabajo, parece que el estreno de la tercera temporada de La casa de las flores seguiría estando previsto para 2020. Eso sí, el guionista y director no descarta que esa sea la última temporada de su popular serie. "No sabemos en eso estamos", explicó Caro en una entrevista a la emisora de radio catalana RAC1 cuando le preguntaron si la tercera podría ser la última entrega de esta comedia. "Hay que hacer otras cosas también para volver a entender lo que ha pasado con La casa de las flores desde otro lugar", añadió.

Trama

Netflix

Son muchas las cosas que nos gustaría que se resolvieran en los nuevos episodios de esta serie, sobre todo ver cómo se las ingenian para sacar a Paulina (Cecilia Suárez) de la cárcel y cuándo se dará cuenta María José (Paco León) que su hermana le ha hecho desaparecer el teléfono y Paulina la necesita.

Pero en todo caso lo que seguro que queremos ver en la temporada 3 de esta comedia es lo que fuera que hizo Paulina en el funeral de su madre. Nuestro personaje adicto al Tafil preferido no lo recuerda. Se hace referencia a ello en algunos episodios al principio de la temporada, sin darnos más información. Incluso en el tráiler de la temporada 2 de la serie se ve esta imagen de los De la Mora durante el funeral de Virginia (Verónica Castro). Una secuencia que nunca llegamos a ver durante la segunda temporada y que esperamos ver en la tercera. Básicamente porque nos morimos de ganas por saber en qué momento Elena (Aislinn Derbez) pensó que para un funeral tenía que ir en plan emo y hasta con los labios pintados de negro.

Netflix

El reparto de La casa de las flores



Este es el reparto que esperamos para la temporada 3 de la serie:

Cecilia Suárez (Paulina de la Mora)

Aislinn Derbez (Elena de la Mora)

Darío Yazbek (Julián de la Mora)

Arturo Ríos (Ernesto de la Mora)

Juan Pablo Medina (Diego)

Luis de la Rosa (Bruno)

Paco León (María José)



Alexa de Landa (Micaela)

Luis de la Rosa (Bruno)



Imaginamos que volveremos a ver a María León interpretando a Purificación, la hermana algo posesiva de María José. Por el bien de las hormonas de Bruno esperamos que Rosita (Loreto Peralta) también vuelva a aparecer. Su trama en Talento México fue una de las muchas cosas en quedar abiertas al final de la temporada 2.

Y está claro que vamos a volver a ver a la abuela de los De la Mora, interpretada por Isela Vega, reclamando que no haya demolición de la florería porque ella es la propietaria.

Y para hacerle la vida aún más complicada a Paulina, esperamos que vuelva a hacer acto de presencia Alejo (Eduardo Rosa).