La casa de las flores 3: Una temporada final nostálgica, atrevida y retro

Ya te conté que la cuarta temporada de La casa de papel me hizo bastante más llevadero el confinamiento. Al menos durante unas horas. La otra gran casa de Netflix, la de las flores, también me ha ayudado a pasar el tiempo de forma agradable en estos días de encierro casero.

Con esta nueva temporada, la comedia mexicana de Manolo Caro se despide de Netflix. La casa de las flores 3 se estrena este 23 de abril con 11 nuevos episodios de los cuales pude ver tres para escribir esta crítica. Y sí, Paulina (Cecilia Suárez) sigue sin defraudar.

La mayor de los hermanos De la Mora arranca la temporada 3 atrapada en la cárcel. "No tengo ni mis cremas. Te juro, es muy difícil", le llora Paulina a su ex, María José (Paco León), en una llamada telefónica que hizo que me sintiera completamente identificada con ella. Paulina está encerrada, prácticamente falta de todo glamour y condenada a tener que conformarse con llevar el mismo uniforme gris y aburrido día tras días. ¿Te suena de algo?

Pero la carencia de cremas es en realidad, aunque parezca mentira, el menor de los dolores de cabeza de Paulina, que tiene problemas para seguir en contacto con María José y que en la cárcel se encuentra con una Jenny Quetzal (Mariana Treviño) con sed de venganza. Por no hablar de que el Cacas va a visitarla más que su propio padre (Arturo Ríos).

Más allá de los problemas de Paulina, son muchos los embrollos familiares en los que siguen metidos los De la Mora. Y sí, esta temporada podremos ver a la madre de Virginia, Victoria (Isela Vega), alguien que se refiere a Micaela (Alexa de Landa) como "la huerfanita", a Diego (Juan Pablo Medina) como "un tío degenerado" y que se queja de que este y Julián (Darío Yazbek) le pinten a Elena (Aislinn Derbez) las uñas de los pies de color coral con su tono de piel. Además de reconocer que la culpa es su carta favorita. Una joya de mujer.

Pero esta tercera es también la temporada del pasado. Y es que la serie se remonta a 1979 y nos deja ver a los personajes de Virginia (Isabel Burr), Salo (Javier Jattin) y Ernesto (Tiago Correa) en unas iteraciones jóvenes, hermosas y atléticas de las que es fácil encariñarse. Las secuencias setenteras se viven a ritmo de "Yes Sir, I Can Boogie" de Baccara y "Soy rebelde" de Jeanette. Están complementadas con una moda que dan ganas de meterse en el armario (a pesar de que ahora mismo nuestros vestuarios estén algo infrautilizados). Hay una secuencia en Acapulco, bajo los efectos del LSD y con coreografía de natación sincronizada que no tiene desperdicio.

Por supuesto La casa de las flores no es solo comedia e imágenes y personajes agradables a la vista. La serie recupera magistralmente temas que ha abordado en temporadas pasadas como el de la crítica a la homofobia, con una trama que nos presenta una "terapia" para curar la homosexualidad. También somos testigo de los problemas que tiene Diego para que sus padres lo acepten tal como es. Se hace una crítica afilada de la iglesia, con el retorno de Simón (Flavio Medina), que en su nuevo papel como cardenal enseguida sugiere que Elena aborte al enterarse de que está embarazada y creyendo que él podría el padre. La De la Mora sigue en coma tras el accidente que tuvo a finales de la temporada anterior.

Con personajes como el de Cristina Umaña, que se incorpora esta temporada interpretando a una abogada relacionada con la defensa de Paulina, la serie hace un comentario sobre la corrupción. "Así es en México. Si tienes dinero, vas, pagas y ya está", explica la abogada.

La comedia también aborda sin tapujos el tema de la sexualidad nuevamente, en una divertida secuencia en la que vemos a los examantes recientes de Elena uno de ellos confiesa haberse pasado a la homosexualidad a tiempo completo desde que la De la Mora lo dejó. Y vemos cómo Virginia, en sus años de juventud, descubrió y aprendió a disfrutar de su sexualidad. "No se pierde la virginidad, se gana la sexualidad", le dice una sabia amiga a Virginia en una de esas frases de esta temporada que esperamos se convierta en un dogma de las dimensiones del "La homosexualidad no es una enfermedad. La homofobia sí" de la temporada anterior.

Y bueno, claro, Paulina sigue siendo Paulina a pesar de la falta de trajes chaqueta divinos e idas habituales a la peluquería. Estos nuevos capítulos están llenos de varias frases suyas dignas de memear como: "¿Qué tono? Así hablo yo" o "En este país no piensan en los bajitos, habiendo tantos". Esperemos que alguien le lleve cremas a la cárcel pronto.